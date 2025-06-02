Заглянуть под кровать: 6 мест в вашем доме, которые вы забываете убрать

Легко убрать то, что на виду. Куча грязного белья, которое только и ждет, чтобы его постирали, или кухонная раковина завалена грязной посудой, кастрюлями и сковородками. Но как только очевидные беспорядок устраняется, вы забываете об остальной части комнаты. Взгляните на 6 мест, про которые вы забываете во время своей обычной уборки.

Изнанка мебели

Когда вы заглядываете под кровать или диван, там обычно находите несколько пыльных клубков, которых можно быстро поймать пылесосом или шваброй. Но нашли ли вы время, чтобы взглянуть на нижнюю часть мебели? Вы можете быть шокированы тем, что цепляется за каркасы кроватей, сиденья стульев и скобы столов. Используйте пылесос или тряпку, чтобы избавиться от паутины, пыли и грязи не реже двух раз в год.

Стены и плинтусы

Пыль и грязь могут прилипать как к вертикальным, так и к горизонтальным поверхностям. Откройте шторы или жалюзи, включите свет, и вы будете поражены тем, какими пыльными могут быть ваши стены.Начните протирать стены сверху вниз, используя тряпку или пылесос. Закончите очисткой грязи вокруг выключателей света и дверных ручек. Завершите очисткой плинтусов. На кухне и ванной протрите их влажной тканью.

Верхние части шкафов, дверей, картинных рам

Мы склонны игнорировать то, что находится за пределами нашего поля зрения. Регулярно чистите верхнюю часть дверных рам, кухонных и платяных шкафов, рамы для картин, потолка. Проверьте светильники и потолочные вентиляторы.

Воздушные фильтры и вентиляционные отверстия

Если в вашем доме есть воздуховоды, которые соединяют систему с жилыми помещениями, обработанный горячий или холодный воздух выходит через вентиляционные отверстия и затем возвращается. Если он не фильтруется, то пыль просто возвращается в жилое пространство. Чтобы фильтры работали эффективно, их нужно менять. Потратьте время и на очистку вентиляционных решеток. Вам будет легче дышать, и на всем будет меньше пыли.

Пылесосы и чистящие средства

Когда вы в последний раз внимательно рассматривали пылесос, швабру или щетки для чистки? Большинство из них можно вымыть в горячей мыльной воде и дать высохнуть на воздухе. Вероятно, в пылесосах есть фильтры, которые тоже нужно промыть или поменять. Проверьте поворотные стержни и щетки и удалите все спутанные нити или волосы.

Комнатные растения

Комнатные растения могут накапливать невероятное количество пыли. Большинство живых растений выиграют от душа. Если они слишком большие, нужно протереть от пыли каждый лист. Искусственные растения также можно вымыть или вынести на улицу и с помощью фена сдуть пыль.