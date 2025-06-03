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5 привычек, которые ухудшают зрение каждый день 0 572

Люблю!
Дата публикации: 03.06.2025
BB.LV
5 привычек, которые ухудшают зрение каждый день

Совершая обычные повседневные вещи, многие люди не представляют, насколько негативно некоторые из подобных действий отражаются на состоянии их организма. Особенно часто под такое неблагоприятное воздействие попадает зрительный орган, что приводит к ухудшению зрения. Чтобы исключить необратимые последствия, необходимо знать, какие незаметные привычки вредят нашим глазам, рассказывает офтальмолог Кирилл Светлаков.

Чтение при слабом освещении

Данная привычка наблюдается у довольно большого количества людей. Она наносит серьезный вред глазам, заметно снижая остроту зрения. В условиях плохого освещения при чтении зрительный орган вынужден постоянно перенапрягаться в связи с необходимостью сфокусироваться на обрабатываемом тексте. Как результат, происходит сильное переутомление глаз, которое часто сопровождается головными болями, а в долгосрочной перспективе такое поведение приводит к снижению зрения.

Исследования показывают, что длительное чтение при недостаточном освещении приводит к зрительному утомлению и временному снижению контрастной чувствительности. В долгосрочной перспективе это может способствовать развитию миопии (близорукости). Используйте мягкий рассеянный свет, который равномерно освещает страницу, не создавая резких теней.

Чрезмерное использование цифровых устройств

Речь про электронные книги, смартфоны, ноутбуки. В современном обществе у многих людей наблюдается сильная зависимость от таких устройств, что приводит к повышенной нагрузке на зрительный орган и развитию синдрома сухого глаза. Почему это происходит? Потому что, взаимодействуя с приведенными устройствами, мы неосознанно начинаем меньше моргать, всматриваясь в экран. В итоге вредная привычка вызывает недостаток увлажнения зрительного органа, провоцирует сухость и дискомфорт в глазах. Чтобы этого не происходило, нужно научиться делать перерывы при «общении» с гаджетами.

Постоянный контакт с экранами гаджетов также увеличивает риск развития цифровой зрительной усталости, характеризующейся покраснением, раздражением и двоением в глазах. Попробуйте применять правило 20-20-20: каждые 20 минут делать 20-секундный перерыв и смотреть на объект, расположенный на расстоянии 20 футов (примерно 6 метров).

Почесывание глаз

У многих людей такая привычка начинает проявляться особенно часто при нервном напряжении, когда человеку в стрессовые моменты необходимо совершать какие-либо физические действия, например, коснуться своих волос, размять пальцы или же потереть глаза. Последняя вещь оказывает куда более серьезное воздействие на зрительный орган несмотря на то, что кажется сущим пустяком на первый взгляд. Трение глаз может закончиться травматическими повреждениями роговицы и развитием кератоконуса — болезни, приводящей к снижению остроты зрения.

Чрезмерное трение глаз может привести и к повышенному риску инфекций. Если ощущается зуд в глазах, лучше использовать искусственные слезы или промыть их чистой водой.

Отказ от солнечных очков

Длительное пребывание на солнце без соответствующей профилактики вредит здоровью глаз, поэтому пренебрегать использованием солнечных очков в определенную погоду ни в коем случае нельзя. Как вы применяете специальные средства для защиты кожи на пляже, чтобы избежать обгорания и негативного воздействия УФ-лучей, так же следует оберегать на открытой территории и свои глаза при условии солнца. Отказ от простого правила может грозить развитием катаракты и другими заболеваниями зрительного органа.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ультрафиолетовые лучи могут привести к фотокератиту (солнечному ожогу роговицы) и увеличить риск развития возрастной макулярной дегенерации. Для эффективной защиты рекомендуется носить очки с защитой от UVA и UVB-лучей.

Игнорирование посещения офтальмолога

Очень многие люди решаются на визит к доктору только в крайних случаях, когда откладывать посещение просто нельзя. Между тем проходить осмотр врача, включая офтальмолога, нужно на регулярной основе, хотя бы несколько раз в год. Такое поведение поможет вовремя обнаружить коварные заболевания, которые нередко никак не проявляют себя на начальных стадиях. Речь идет о глаукоме или возрастной макулярной дегенерации.

Регулярные осмотры помогают снизить вероятность запущенной формы глаукомы на 60%. Специалисты советуют проверять зрение раз в год, особенно людям старше 40 лет и тем, у кого в семье были случаи глазных заболеваний.

Заключение

Зрение — один из важнейших органов чувств. Изменение простых привычек, таких как контроль времени за экраном, использование правильного освещения и регулярные визиты к офтальмологу, поможет сохранить здоровье глаз на долгие годы. Следуя рекомендациям специалистов, можно предотвратить развитие серьезных заболеваний и наслаждаться четким зрением без лишних проблем.

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#гаджеты #зрение #здоровье
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