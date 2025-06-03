Нужны ли школьнику занятия во время летних каникул: отвечает детский психолог

Список книг для чтения на лето, сборник задач по математике, прописи и онлайн-занятия по английскому… Даже с началом каникул редкий ученик полностью избавляется от школьной рутины. Педагоги рекомендуют не расслабляться, чтобы за лето не утратить полученные в учебном году знания и навыки. Их поддерживают многие репетиторы и специалисты кружков дополнительного образования. Спросили у нейропсихолога, насколько они правы.

Эксперт: Варвара Юденич, детский нейропсихолог

Что будет, если отказаться от полноценных каникул?

Девять месяцев учебного года дают очень высокую нагрузку, от которой к маю даже самые успешные в учебе дети сильно устают. Постоянно напряженный ум нуждается в отдыхе, поэтому долгие каникулы — это не только неотъемлемая часть образования, но и необходимость. За лето ребенок набирается сил, крепнет, восстанавливает ресурсы тела и психики.

Если родители будут непрерывно нагружать ребенка, они с большой вероятностью получат истощенного невротика, который из-за усталости станет учиться хуже.

Три месяца — это много или мало?

Три месяца для веселья и игр — роскошь, которая доступна немногим школьникам в мире. Такие длинные каникулы есть, например, в США, да и то не во всех штатах и школах. Неудивительно, что порой возникает вопрос о целесообразности столь продолжительного летнего отдыха.

Противниками долгого безделья выступают в первую очередь сами учителя, которым в сентябре приходится тратить несколько недель на восстановление подзабытых учениками за каникулы знаний. Решение проблемы они видят в регулярных летних занятиях. Однако в жаркие дни усадить ребенка за учебник почти нереальная задача. А давление родителей может привести к серьезным конфликтам и потерям с обеих сторон: стресс получат и дети, и взрослые.

Три месяца — оптимальный срок для того, чтобы качественно отдохнуть и перезагрузиться перед началом следующего учебного года.

С точки зрения психологии информация, которая попала в долговременную память, уже не будет забыта, а значит, три месяца отдыха не разрушат созданные нейронные связи. Конкретное правило может вылететь из головы, но навык его использования никуда не денется. Проблемы возникают, только если информация не была понята и хорошо закреплена, а за этим нужно следить в течение учебного процесса.

Кому нужны занятия летом и в каком количестве?

Здоровым и хорошо развитым детям дополнительные летние уроки не требуются. Говорить о необходимости занятий нужно в том случае, когда имеет место серьезная проблема с успеваемостью.

Летние занятия точно нужны, если учитель рекомендует оставить ребенка на второй год или перевести в школу/класс с упрощенной программой для детей с особенностями развития.

В таких ситуациях важно одновременно работать и с репетитором, и со специалистом, который возьмется устранить причину проблемы (неспособность усваивать материал), а не ее следствие (пробелы в знаниях). Это может быть логопед, психолог или нейропсихолог.

Самая неоднозначная ситуация у детей с обилием троек. Очевидно, что программу они тянут, но местами с трудом. Им встречи с репетитором помогут избежать ухудшения ситуации в следующем учебном году.

Все секции и кружки, которые ребенок любит, на лето можно и нужно сохранить. Особенно полезны будут спортивные и творческие занятия. Уместны и любые пособия, вызывающие у ребенка неподдельный интерес: красивые тетради для каллиграфии, необычные и веселые сборники задач, тематические настольные игры, которые помогают выучить таблицу умножения или прокачать навык чтения.

Чего делать точно не стоит, так это заставлять ребенка через силу читать все произведения по списку на лето. Чтобы упражняться в чтении, достаточно любимых книг, выбранных по желанию. А программные тексты летом можно прослушать в аудиоформате.

Что важно делать во время каникул, чтобы учиться потом было легче?

Лето предназначено для игр и движения. Чем больше ребенок проводит времени на свежем воздухе, бегает, прыгает и плавает, тем быстрее дозревают те отделы мозга, которые не успели сформироваться.

Вот что поможет приблизиться к хорошим оценкам:

много прогулок на свежем воздухе, в том числе походы и выезды за город;

возможность ходить босиком по разнообразным поверхностям (траве, песку, камешкам);

сенсорные игры с водой, глиной, песком и т. п.;

все игры с мячом («картошка», футбол, волейбол);

двигательные игры с правилами (казаки-разбойники, прятки, догонялки);

активный отдых (лазанье, плавание, прыжки, строительство шалашей и катание на тарзанке);

общение с другими детьми;

новые яркие впечатления, в том числе от поездок;

большое количество свежих овощей, фруктов и ягод;

усиленный питьевой режим.

Если ребенок любит проводить время с телефоном, стоит подобрать для него интересные развивающие игры: судоку, таблицы Шульте, задачи с составлением слов.

Игры на воздухе с утра до вечера — лучший способ провести каникулы и подготовиться к успешной учебе. Благодаря этому закрываются сенсорные дефициты и появляется место для новой информации.