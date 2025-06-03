Развенчиваем мифы: какие полезные продукты «не работают» в борьбе с лишним весом

Вы в сотый раз перекраиваете свой план питания: заменитель сахара вместо рафинада, обезжиренный йогурт в качестве основного блюда на завтрак. Но где результат?! Недостаточность знаний и гастрономические традиции мешают нам разобраться, где правда, а где ложь. Нам кажется, что уж о пище-то мы знаем все. Но, как ни парадоксально, заблуждений и мифов о продуктах не становится меньше.

1. Обезжиренные молочные продукты

На самом деле. «Цель обезжиренных продуктов — низкокалорийность, а не здоровье, — утверждает французский диетолог, автор популярной книги «Обман и правда продуктов» Лоран Шевалье. — Обезжиренные натуральные йогурты содержат 50–70 ккал на 100 г. Но в чистом виде они не могут сохранить текстуру». Производители добавляют в них десятки компонентов, и конечный продукт почти не содержит не только жира, но и белка.

Решение. Отдавайте предпочтение натуральным кисло-молочным продуктам, например кефиру и йогуртам без наполнителей.

2. Ананасы и папайя

На самом деле. «Ферментов, влияющих на утилизацию жира тела, не существует», — уверяет один из крупнейших российских специалистов в области диетического питания, д. м. н. Владислав Лифляндский. Не существует и продуктов питания, сжигающих жиры. Ананасы и папайя содержат протеиназы. Они стимулируют расщепление белка и жиров, ускоряя переход последних в эмульгированное состояние. Для лечения ожирения же используют препараты с обратным действием, то есть нарушающие расщепление и усвоение организмом жиров из пищи.

Решение. Включайте ананас в свой рацион питания. Но не в качестве жиросжигателя, а как источник витамина С. В 100 г ананаса всего 48 ккал и до 50 мг аскорбиновой кислоты.

3. Заменители сахара

На самом деле. В результате исследований Всемирной организации здравоохранения в начале XXI века было доказано, что сахар никаких заболеваний, за исключением кариеса, не вызывает. Он не имеет прямого отношения ни к диабету, ни к ожирению, ни к другим болезням. «Сахар, как рафинированный продукт, не содержит ничего кроме сахарозы и является лишь источником энергии», — уверяет Владислав Лифляндский. Единственная «вредность» в том, что это калорийный продукт с высоким ГИ, поэтому надо знать меру. А вот заменители сахара вызывают все больше нареканий. В них столько же калорий, сколько и в сахаре, разница лишь в дозе продукта. Опасность заменителей не в калорийности, а в их химических формулах. При некоторых заболеваниях, например фенилкетонурии, любое количество аспартама (популярного заменителя сахара) оборачивается серьезными проблемами.

Решение. Избавляемся от рафинированного белого сахара и баночек со сладкими таблетками-заменителями. На вашей кухне должен властвовать коричневый тростниковый сахар. «Особа приближенная» — фруктоза. Норма сахара — 3 ч. л. в день. Включая сахар, полученный из фруктов и сладких напитков.

4. Жирная рыба

На самом деле. Несмотря на преимущества полиненасыщенных omega-3-жирных кислот в рыбе, они остаются жирами. Возьмите для сравнения 100 г говяжьей вырезки, в которой 3–5 г жира, 20 г чистого белка и всего 110–140 ккал, тогда как в рыбе до 18 г жира, 15–17 г белка и 200–220 ккал. Доктор Шевалье также предупреждает о токсичности: «С 2006 года французским министерством здравоохранения рекомендовано не употреблять морскую и океанскую рыбу беременным, кормящим и детям до 10 лет».

Решение. Ешьте мясо нежирных сортов, рыбу речную и термически обработанную (порция — не более 150 г).

5. Минеральная вода

На самом деле. Во многих минеральных источниках были обнаружены нитраты (азотистые соединения калия и натрия). Они попадают в воду с близлежащих сельскохозяйственных угодий, щедро снабжаемых этими удобрениями. Нитраты и нитриты влияют на выработку половых гормонов и могут стать причиной развития бесплодия и рака. Всемирной организацией здравоохранения установлена максимальная доза содержания нитратов в минеральной воде — до 50 мг на 1 л.

Решение. Не «зацикливайтесь» на одной марке. Каждые 2–3 месяца покупайте воду, добываемую из другого источника.

В авангарде: 5 лучших продуктов для сброса веса

Ученые Медицинского центра при Университете Baylor в Далласе (США) провели исследования по выявлению новых защитных свойств фруктов и овощей. В результате экспериментов и научных изысканий список полезных плодовых и зерновых культур пополнился.