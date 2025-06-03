Снять стресс и отбелить ногти: 7 вещей, которые можно делать с зубной пастой

Распространенный продукт гигиены полости рта находит применение как домашнее чистящее средство. С помощью зубной пасты приводят в порядок грязную белую обувь, посуду и столовое серебро. У этого продукта есть и неожиданные способы использования.

Уход за ногтями

Руки не всегда выглядят идеально после работы в саду, применения химических препаратов, даже в перчатках. Ногти можно потереть щеткой с нанесенной отбеливающей пастой. Это придаст блеск, а дополнительный массаж улучшит их состояние.

Вдевание нити в иглу

Иногда это бывает трудновыполнимой задачей. Если ушко маленькое, а нитка ворсистая, пропустите ее через пальцы, смазанные небольшим количеством зубной пасты. Ваша задача существенно упростится.

Снятие стресса

Многие люди используют для этого мячик. Если его не оказалось под рукой, возьмите воздушный шар, выдавите в него пасту и завяжите. Разминание такого подручного средства поможет снять нервное напряжение.

Удаление запаха лука

Иногда для приготовления блюда необходимо большое количество этого продукта. В результате руки пропитываются неприятным запахом, который остается даже после использования мыла. Чтобы решить проблему, вымойте их с пастой.

Вывешивание картины

Хитрость в том, что нужно нанести небольшое количество средства на крючок, расположенный с задней стороны рамы. Если теперь прижать ее к стене, на той останется след. В него нужно закрепить гвоздь или шуруп, и повесить картину.

Очистка фар

Мутная пленка, которая образуется на пластиковой поверхности, уменьшает количество излучаемого света. Это повышает опасность вождения в ночное время. Обработайте фары зубной пастой и протрите влажной тряпкой, отполируйте сухой салфеткой.

Очистка техники

На экране смартфона постоянно скапливается грязь, появляются мелкие царапины. Их можно удалить, если нанести тонкий слой зубной пасты, а потом аккуратно убрать ее влажной салфеткой.Так же легко почистить подошву утюга. Отключите его от сети. Протрите холодную поверхность небольшим количеством пасты и воды, чтобы удалить грязь.