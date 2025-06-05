3 этих симптома во сне говорят о том, что у вас повышенное давление

По данным медицинских исследований, повышенное давление увеличивает риск инсульта на 46%. Чтобы предотвратить такие неутешительные последствия, стоит быть внимательнее к сигналам своего организма, особенно во сне.

Ночное апноэ и храп

Остановки дыхания и храп существенно нарушают сон, в результате кислород в крови может упасть до критической отметки. Вытекающую гипоксию тело воспринимает как стресс и активизирует защитные механизмы. Увеличивается кортизол, усиливается работа сердца и спазм артерий — это и повышает давление, которое может оставаться критически высоким на протяжении дня.

Панические атаки

Нарушение в работе вегетативной системы приводит к развитию панических атак и повышению давления, иногда вплоть до гипертонических кризисов. Как проявляется подобное состояние? Резкое пробуждение, ощущение нехватки воздуха, сильное потоотделение, увеличение сердцебиения, чувство страха и тревоги. Длится подобный приступ не более получаса. На утро можно чувствовать себя разбитым и утомленным, общая работоспособность снижена.

Отекание конечностей

Зачастую появляется у людей с избыточным весом или соответствующими заболеваниями, например, диабетом. Кровеносная система не справляется с нагрузкой за день, вследствие чего происходит нарушение циркуляции крови в организме и отток кислорода.

Здоровый сон — здоровый образ жизни

Помимо вышеописанных причин, на артериальное давление могут повлиять пищевые привычки и режим сна. Те аспекты жизни, на которые зачастую мы не обращаем внимания, хотя они буквально определяют самочувствие. Так можно выделить несколько факторов, при наличии которых люди наиболее подвержены ночной гипертонии:

курение, употребление алкоголя;

физическое или эмоциональное перенапряжение;

прием напитков со стимулирующими компонентами — кофеин, танин;

длительная работа с гаджетами;

поздний и очень плотный прием пищи;

постоянное недосыпание;

возраст (пожилые люди более подвержены нестабильному уровню артериального давления);

Как можно предвидеть ночную гипертонию?

В критических ситуациях организм всегда будет подавать сигналы. На какие симптомы необходимо обратить внимание, которые указывают на высокое давление ночью:

шум в ушах;

сильная пульсация в области висков;

головокружение;

учащение сердцебиения;

ухудшение общего состояния, сонливость и быстрая утомляемость;

спазмы в области затылка;

периодическая тревожность;

потемнение в глазах.

Стоит внимательнее следить за своим самочувствием до и после сна. В случае выявления хотя бы одного симптома стоит незамедлительно обратиться к специалисту.