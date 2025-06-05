Baltijas balss logotype

3 этих симптома во сне говорят о том, что у вас повышенное давление 0 416

Люблю!
Дата публикации: 05.06.2025
BB.LV
3 этих симптома во сне говорят о том, что у вас повышенное давление

По данным медицинских исследований, повышенное давление увеличивает риск инсульта на 46%. Чтобы предотвратить такие неутешительные последствия, стоит быть внимательнее к сигналам своего организма, особенно во сне.

Ночное апноэ и храп

Остановки дыхания и храп существенно нарушают сон, в результате кислород в крови может упасть до критической отметки. Вытекающую гипоксию тело воспринимает как стресс и активизирует защитные механизмы. Увеличивается кортизол, усиливается работа сердца и спазм артерий — это и повышает давление, которое может оставаться критически высоким на протяжении дня.

Панические атаки

Нарушение в работе вегетативной системы приводит к развитию панических атак и повышению давления, иногда вплоть до гипертонических кризисов. Как проявляется подобное состояние? Резкое пробуждение, ощущение нехватки воздуха, сильное потоотделение, увеличение сердцебиения, чувство страха и тревоги. Длится подобный приступ не более получаса. На утро можно чувствовать себя разбитым и утомленным, общая работоспособность снижена.

Отекание конечностей

Зачастую появляется у людей с избыточным весом или соответствующими заболеваниями, например, диабетом. Кровеносная система не справляется с нагрузкой за день, вследствие чего происходит нарушение циркуляции крови в организме и отток кислорода.

Здоровый сон — здоровый образ жизни

Помимо вышеописанных причин, на артериальное давление могут повлиять пищевые привычки и режим сна. Те аспекты жизни, на которые зачастую мы не обращаем внимания, хотя они буквально определяют самочувствие. Так можно выделить несколько факторов, при наличии которых люди наиболее подвержены ночной гипертонии:

  • курение, употребление алкоголя;

  • физическое или эмоциональное перенапряжение;

  • прием напитков со стимулирующими компонентами — кофеин, танин;

  • длительная работа с гаджетами;

  • поздний и очень плотный прием пищи;

  • постоянное недосыпание;

  • возраст (пожилые люди более подвержены нестабильному уровню артериального давления);

Как можно предвидеть ночную гипертонию?

В критических ситуациях организм всегда будет подавать сигналы. На какие симптомы необходимо обратить внимание, которые указывают на высокое давление ночью:

  • шум в ушах;

  • сильная пульсация в области висков;

  • головокружение;

  • учащение сердцебиения;

  • ухудшение общего состояния, сонливость и быстрая утомляемость;

  • спазмы в области затылка;

  • периодическая тревожность;

  • потемнение в глазах.

Стоит внимательнее следить за своим самочувствием до и после сна. В случае выявления хотя бы одного симптома стоит незамедлительно обратиться к специалисту.

Читайте нас также:
#давление #здоровье
5
0
0
1
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Новое качество и глубина: как меняется секс после 50 и как сохранить удовольствие
Новое качество и глубина: как меняется секс после 50 и как сохранить удовольствие
Замуж за иностранца: полезные советы
Замуж за иностранца: полезные советы
Созданы друг для друга: самые лучшие и полезные сочетания продуктов
Созданы друг для друга: самые лучшие и полезные сочетания продуктов
Можно ли ходить летом без бюстгальтера: 5 правил, о которых должна знать каждая женщина
Можно ли ходить летом без бюстгальтера: 5 правил, о которых должна знать каждая женщина
Что случиться с кожей, если уменьшить употребление кофе?
Что случиться с кожей, если уменьшить употребление кофе? 324
Не храните в холодильнике: 7 продуктов, которым противопоказаны низкие температуры
Не храните в холодильнике: 7 продуктов, которым противопоказаны низкие температуры 497
Ученые доказали, что этот продукт может помочь людям с повышенным артериальным давлением
Ученые доказали, что этот продукт может помочь людям с повышенным артериальным давлением 440
Как привычка постоянно думать о будущем может испортить вам жизнь в настоящем
Как привычка постоянно думать о будущем может испортить вам жизнь в настоящем 256

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 156
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 214
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 244
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась Эксклюзив!
Политика
3
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась 3 548
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном
В мире
4
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном 4 298
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном
В мире
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном 186
Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 156
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 214
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 244

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео