3 этих симптома во сне говорят о том, что у вас повышенное давление

По данным медицинских исследований, повышенное давление увеличивает риск инсульта на 46%. Чтобы предотвратить такие неутешительные последствия, стоит быть внимательнее к сигналам своего организма, особенно во сне.
Ночное апноэ и храп
Остановки дыхания и храп существенно нарушают сон, в результате кислород в крови может упасть до критической отметки. Вытекающую гипоксию тело воспринимает как стресс и активизирует защитные механизмы. Увеличивается кортизол, усиливается работа сердца и спазм артерий — это и повышает давление, которое может оставаться критически высоким на протяжении дня.
Панические атаки
Нарушение в работе вегетативной системы приводит к развитию панических атак и повышению давления, иногда вплоть до гипертонических кризисов. Как проявляется подобное состояние? Резкое пробуждение, ощущение нехватки воздуха, сильное потоотделение, увеличение сердцебиения, чувство страха и тревоги. Длится подобный приступ не более получаса. На утро можно чувствовать себя разбитым и утомленным, общая работоспособность снижена.
Отекание конечностей
Зачастую появляется у людей с избыточным весом или соответствующими заболеваниями, например, диабетом. Кровеносная система не справляется с нагрузкой за день, вследствие чего происходит нарушение циркуляции крови в организме и отток кислорода.
Здоровый сон — здоровый образ жизни
Помимо вышеописанных причин, на артериальное давление могут повлиять пищевые привычки и режим сна. Те аспекты жизни, на которые зачастую мы не обращаем внимания, хотя они буквально определяют самочувствие. Так можно выделить несколько факторов, при наличии которых люди наиболее подвержены ночной гипертонии:
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курение, употребление алкоголя;
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физическое или эмоциональное перенапряжение;
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прием напитков со стимулирующими компонентами — кофеин, танин;
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длительная работа с гаджетами;
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поздний и очень плотный прием пищи;
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постоянное недосыпание;
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возраст (пожилые люди более подвержены нестабильному уровню артериального давления);
Как можно предвидеть ночную гипертонию?
В критических ситуациях организм всегда будет подавать сигналы. На какие симптомы необходимо обратить внимание, которые указывают на высокое давление ночью:
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шум в ушах;
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сильная пульсация в области висков;
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головокружение;
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учащение сердцебиения;
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ухудшение общего состояния, сонливость и быстрая утомляемость;
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спазмы в области затылка;
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периодическая тревожность;
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потемнение в глазах.
Стоит внимательнее следить за своим самочувствием до и после сна. В случае выявления хотя бы одного симптома стоит незамедлительно обратиться к специалисту.
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