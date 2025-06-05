Baltijas balss logotype

Диабет 2 типа: какие продукты следует исключить из рациона 0 464

Люблю!
Дата публикации: 05.06.2025
BB.LV
Диабет 2 типа: какие продукты следует исключить из рациона

Рацион питания при диабете 2 типа должен быть не только полезным, но и продуманным. Важно не только включать в ежедневное меню полезные продукты, но и сознательно отказываться от тех, кто может ухудшить состояние здоровья. Современные научные исследования подтверждают: некоторые пищевые привычки значительно увеличивают риски осложнений при сахарном диабете. Ниже – список продуктов, которые следует исключить или существенно ограничить в своем рационе.

1. Искусственные трансжиры

Один из главных врагов сердца и сосудов – промышленные трансжиры. Они не только повышают уровень «плохого» холестерина, но и способствуют инсулинорезистентности, что ухудшает течение диабета. Трансжиры часто содержатся в маргарине, фастфуде, магазинных выпечках и полуфабрикатах.

2. Напитки с высоким содержанием сахара

Газировка, пакетированные соки и энергетики содержат большое количество сахара или сиропа глюкозо-фруктозы. Они провоцируют скачки уровня глюкозы в крови, способствуют хроническому воспалению и повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний и даже онкологии.

3. Пересоленные снеки и мясные изделия

Хотя соль не влияет непосредственно на уровень глюкозы, ее избыток негативно влияет на давление, что особенно опасно для людей с диабетом. Чипсы, сухарики, колбасы, сосиски – все это следует употреблять с большой осторожностью.

4. Чрезмерное употребление алкоголя

Алкоголь в больших количествах способен нарушить чувствительность клеток к инсулину и усилить поражение нервной системы, которое может быть вызвано диабетом. Даже в умеренных дозах спиртное следует употреблять только по согласованию с врачом.

5. Продукты из очищенного зерна

Рафинированные зерновые, в частности белый хлеб, обычные макароны и шлифованный рис, имеют высокий гликемический индекс, что приводит к быстрому скачку сахара в крови. Лучше отдать предпочтение цельнозерновым аналогам, богатым клетчаткой.

Итог: Для эффективного контроля диабета 2 типа важно не только вводить в рацион полезные продукты, но избегать вредных. Ограничения в питании могут значительно снизить риск осложнений и улучшить общее самочувствие.

Источник: faktik

Читайте нас также:
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Новое качество и глубина: как меняется секс после 50 и как сохранить удовольствие
Новое качество и глубина: как меняется секс после 50 и как сохранить удовольствие
Замуж за иностранца: полезные советы
Замуж за иностранца: полезные советы
Созданы друг для друга: самые лучшие и полезные сочетания продуктов
Созданы друг для друга: самые лучшие и полезные сочетания продуктов
Можно ли ходить летом без бюстгальтера: 5 правил, о которых должна знать каждая женщина
Можно ли ходить летом без бюстгальтера: 5 правил, о которых должна знать каждая женщина
Что случиться с кожей, если уменьшить употребление кофе?
Что случиться с кожей, если уменьшить употребление кофе? 324
Не храните в холодильнике: 7 продуктов, которым противопоказаны низкие температуры
Не храните в холодильнике: 7 продуктов, которым противопоказаны низкие температуры 497
Ученые доказали, что этот продукт может помочь людям с повышенным артериальным давлением
Ученые доказали, что этот продукт может помочь людям с повышенным артериальным давлением 440
Как привычка постоянно думать о будущем может испортить вам жизнь в настоящем
Как привычка постоянно думать о будущем может испортить вам жизнь в настоящем 256

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 156
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 215
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 244
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась Эксклюзив!
Политика
3
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась 3 549
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном
В мире
4
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном 4 299
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном
В мире
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном 186
Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 156
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 215
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 244

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео