Диабет 2 типа: какие продукты следует исключить из рациона

Рацион питания при диабете 2 типа должен быть не только полезным, но и продуманным. Важно не только включать в ежедневное меню полезные продукты, но и сознательно отказываться от тех, кто может ухудшить состояние здоровья. Современные научные исследования подтверждают: некоторые пищевые привычки значительно увеличивают риски осложнений при сахарном диабете. Ниже – список продуктов, которые следует исключить или существенно ограничить в своем рационе.

1. Искусственные трансжиры

Один из главных врагов сердца и сосудов – промышленные трансжиры. Они не только повышают уровень «плохого» холестерина, но и способствуют инсулинорезистентности, что ухудшает течение диабета. Трансжиры часто содержатся в маргарине, фастфуде, магазинных выпечках и полуфабрикатах.

2. Напитки с высоким содержанием сахара

Газировка, пакетированные соки и энергетики содержат большое количество сахара или сиропа глюкозо-фруктозы. Они провоцируют скачки уровня глюкозы в крови, способствуют хроническому воспалению и повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний и даже онкологии.

3. Пересоленные снеки и мясные изделия

Хотя соль не влияет непосредственно на уровень глюкозы, ее избыток негативно влияет на давление, что особенно опасно для людей с диабетом. Чипсы, сухарики, колбасы, сосиски – все это следует употреблять с большой осторожностью.

4. Чрезмерное употребление алкоголя

Алкоголь в больших количествах способен нарушить чувствительность клеток к инсулину и усилить поражение нервной системы, которое может быть вызвано диабетом. Даже в умеренных дозах спиртное следует употреблять только по согласованию с врачом.

5. Продукты из очищенного зерна

Рафинированные зерновые, в частности белый хлеб, обычные макароны и шлифованный рис, имеют высокий гликемический индекс, что приводит к быстрому скачку сахара в крови. Лучше отдать предпочтение цельнозерновым аналогам, богатым клетчаткой.

Итог: Для эффективного контроля диабета 2 типа важно не только вводить в рацион полезные продукты, но избегать вредных. Ограничения в питании могут значительно снизить риск осложнений и улучшить общее самочувствие.

Источник: faktik