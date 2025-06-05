Этот действенный лайфхак поможет быстро отмыть душевую кабину от известкового налета

Известковый налет на стенах душевой кабины - проблема, знакомая почти каждому. К счастью, избавиться от налета не так уж и сложно - стоит лишь знать несколько действенных советов. РБК-Украина со ссылкой на издание Express рассказывает об интересном лайфхаке, который поможет быстро сделать душевую кабину чистой.

Почему возникает известковый налет

Основной причиной появления белого налета является жесткая вода, которая содержит большое количество минералов - кальция и магния. Когда вода высыхает на стеклянных или пластиковых поверхностях, эти элементы оседают в виде известкового слоя.

Особенно быстро налет накапливается в душевых кабинах, где влага присутствует постоянно. Дополнительными факторами являются высокая температура, плохая вентиляция и нерегулярная уборка после приема душа.

В некоторых регионах жесткость воды настолько высока, что отложения появляются уже через несколько дней после тщательной уборки. Также влияние имеет тип покрытия: на глянцевых стеклянных перегородках пятна видны значительно больше.

Как быстро избавиться от известкового налета

Самым безопасным и доступным способом очистки душевой кабины является лимонная кислота. Ее нужно растворить в воде, нанести на поверхности с налетом, оставить на 10-15 минут, а затем протереть мягкой губкой.

Для более стойких пятен можно воспользоваться пароочистителем или специальным средством от накипи, которое не содержит агрессивной химии. Если же запах лимонной кислоты вам неприятен, можно использовать разведенный уксус или пищевую соду - они также хорошо растворяют минеральные отложения.

В более сложных случаях придется повторить процедуру несколько раз или совместить несколько средств. Стоит избегать жестких щеток или абразивных губок, ведь они могут поцарапать поверхность кабины.

Как предотвратить образование налета

После каждого душа стоит привыкнуть протирать стеклянные перегородки насухо мягкой салфеткой или резиновым скребком. Это предотвратит накопление влаги и минералов.

Полезной будет также установка фильтровальной насадки или системы смягчения воды - они уменьшают содержание солей, оседающих на поверхностях. Регулярная уборка один-два раза в неделю позволит сохранить кабину чистой без усилий и лишних затрат на дорогостоящие средства.

Также можно воспользоваться специальными защитными средствами для стекол, которые создают водоотталкивающую пленку и уменьшают прилипание капель. А еще не забывайте периодически проветривать ванную комнату - это уменьшает влажность и препятствует образованию налета.