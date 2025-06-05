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Горечь во рту и налет на языке: сигналы организма, которые нельзя игнорировать 0 448

Люблю!
Дата публикации: 05.06.2025
BB.LV
Горечь во рту и налет на языке: сигналы организма, которые нельзя игнорировать

Часто неприятный привкус горечи во рту, жжение и желтый налет на языке являются признаками попадания желчи из двенадцатиперстной кишки в желудок. Об этом сообщил хирург-онколог в своем микроблоге, объясняя механизм этого явления.

В желудке желчь соединяется с соляной кислотой, а при нарушениях, таких как недостаточность кардии желудка или грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, желчь может подниматься в пищевод и далее – в полость рта.

Врач подчеркнул, что в некоторых случаях этот процесс приобретает хронический характер, вызывая воспаление горла и ларингит. Для точной диагностики рекомендуется пройти гастроскопию и ультразвуковое обследование брюшной полости, а также проконсультироваться с гастроэнтерологом.

Специалист заверил, что лечение таких состояний обычно длится не более двух-трех недель, и после терапии симптомы исчезают надолго.

Источник: faktik

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