Готовим карамелизированный лук, который можно подать к мясу, рыбе и сыру

Карамелизированный лук – это невероятно вкусно! Если выбрать «тот самый» овощ и правильно приготовить, то есть его можно просто с хлебом или, немного пофантазировав, подавать к жаркому, закускам, добавлять в салаты.

Bз этого дешевого и доступного овоща можно готовить очень вкусные блюда. Один карамелизированный лук чего стоит!

В чем смысл процесса

Когда лук нагревается начинает работать натуральный сахар, который в нем содержится, он и приводит к карамелизации. Овощ превратился в темно-коричневую овощную массу, похожую на джем? Можно начинать знакомить его с добавками: коричневым сахаром, яблочным уксусом, солью и свежемолотым черным перцем.

Некоторые шеф-повара добавляют в карамелизированный лук вино, изюм, орехи и даже немного яблочного пюре. Но это всё изыски, закуска и без этого получается божественной.

Правильный лук и процесс

Из трех видов лука (красный, белый и репчатый) вкуснее и красивее всего в подаче получается последний.

И хотя сам процесс карамелизации прост, времени он отнимает от 30-45 минут, требуя вашего активного участия (перемешивать массу). Отойдете на пару минут и все, лук подгорел.

И ещё 3 совета:

для карамелизации лучше всего подойдет сковорода с толстым дном, тогда луковые дольки будут равномерно готовиться.

не следует карамелизировать лук на самом большом огне.

не нужно нарезать лук мелко.

Рецепт карамелизированного лука

Ингредиенты:

2 большие очищенные желтые луковицы (примерно 450 грамм)

2 столовые ложки (30 грамм) оливкового масла

соль и перец — по вкусу

У вас получится примерно полстакана (100 г) лука

Приготовление: