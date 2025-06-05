Готовим карамелизированный лук, который можно подать к мясу, рыбе и сыру

Карамелизированный лук – это невероятно вкусно! Если выбрать «тот самый» овощ и правильно приготовить, то есть его можно просто с хлебом или, немного пофантазировав, подавать к жаркому, закускам, добавлять в салаты.
Bз этого дешевого и доступного овоща можно готовить очень вкусные блюда. Один карамелизированный лук чего стоит!
В чем смысл процесса
Когда лук нагревается начинает работать натуральный сахар, который в нем содержится, он и приводит к карамелизации. Овощ превратился в темно-коричневую овощную массу, похожую на джем? Можно начинать знакомить его с добавками: коричневым сахаром, яблочным уксусом, солью и свежемолотым черным перцем.
Некоторые шеф-повара добавляют в карамелизированный лук вино, изюм, орехи и даже немного яблочного пюре. Но это всё изыски, закуска и без этого получается божественной.
Правильный лук и процесс
Из трех видов лука (красный, белый и репчатый) вкуснее и красивее всего в подаче получается последний.
И хотя сам процесс карамелизации прост, времени он отнимает от 30-45 минут, требуя вашего активного участия (перемешивать массу). Отойдете на пару минут и все, лук подгорел.
И ещё 3 совета:
-
для карамелизации лучше всего подойдет сковорода с толстым дном, тогда луковые дольки будут равномерно готовиться.
-
не следует карамелизировать лук на самом большом огне.
-
не нужно нарезать лук мелко.
Рецепт карамелизированного лука
Ингредиенты:
-
2 большие очищенные желтые луковицы (примерно 450 грамм)
-
2 столовые ложки (30 грамм) оливкового масла
-
соль и перец — по вкусу
У вас получится примерно полстакана (100 г) лука
Приготовление:
-
Нарезаем полукольцами очищенные от шелухи луковицы.
-
В сковороде слегка нагреваем масло. В него выкладываем лук и смешиваем с маслом. На среднем огне при помешивании он обжаривается примерно 5 минут.
-
Добавляем соль. Огонь можно уменьшить. Под крышкой лук продолжает тушиться на совсем медленном огне около 12-15 минут, но мы регулярно аккуратно помешиваем массу.
-
Затем открываем крышку и готовим лук до темного-золотистого цвета. Если цвет кусочков изменился, а жидкость еще не вся выпарилась, немного увеличиваем огонь и, помешивая, выпариваем жидкость до конца.
Оставить комментарий