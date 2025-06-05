Как функционирует ваше тело: это покажет простой 30-секундный тест

С каждым из нас это случается, и обычно гораздо раньше, чем мы ожидаем: в какой-то момент вы замечаете, что при каждом вставании со стула раздается целый хор звуков — скрипят суставы, а вы сами невольно кряхтите. Мягко говоря, это настораживает.

Оказывается, это простое движение, которое мы делаем каждый день, может многое рассказать о нашем здоровье в целом и даже дать намек на то, каким будет наше будущее.

Простой 30-секундный тест «встань-сядь» показывает, насколько хорошо функционирует ваше тело.

Сегодня нас буквально заваливают всевозможными тестами для оценки здоровья (многие из них сомнительны) — от домашних анализов крови до тестов на кортизол по лицу в социальных сетях и бесконечных психологических опросников.

Но врачам уже давно известен один из самых простых способов проверить самочувствие — 30-секундный тест «встань-сядь». Его десятилетиями используют в клиниках, особенно для оценки здоровья пожилых людей. Все, что нужно, — сесть на стул и вставать с него как можно больше раз за 30 секунд. Вот и все! Но этот легкий и быстрый тест может многое рассказать.

Врачи используют его для оценки всего: от здоровья сердца до рисков перед операцией.

«Это очень полезный тест, потому что он показывает, насколько хорошо человек функционирует, — говорит врач, доктор медицины Джагдип Дхеси. — Он дает информацию о силе, балансе и гибкости».

Но это еще не все. Этот простой тест также может показать, есть ли у человека риск обмороков, проблем с сердцем или даже повышенный риск преждевременной смерти. Звучит пугающе, но то, как мы садимся и встаем, может быть индикатором долголетия.

Как выполнить тест дома?

Вам понадобится обычный стул без подлокотников и секундомер (например, в телефоне).

Сядьте на стул, скрестите руки на груди, положив ладони на плечи.

Запустите таймер.

Вставайте и садитесь снова и снова, считая, сколько раз вы успеете за 30 секунд.

Что означает результат?

Низкий балл может указывать на возможные проблемы связанные с легкими или сердечно-сосудистой системой. Если тест дается вам с трудом, стоит записаться к врачу.

Нормы для разных возрастов:

Центр по контролю заболеваний (CDC) установил средние показатели по возрастам:

— 60–64 года: мужчины — 14 и более, женщины — 12 и более.

— 90–94 года: мужчины — 7 и более, женщины — 4 и более.

Поскольку тест чаще используется для пожилых, стандартов для людей младше 60 нет. Однако исследование 2022 года показало, что средний результат для людей 19–35 лет — 33 повторения за 30 секунд, 35-45 лет — 25 повторений, 46-59 лет — 19-20 повторений.

Другое исследование в Швейцарии (участники 20–24 года) показало, что за 60 секунд мужчины делают в среднем 50 раз, женщины — 47. Самые физически подготовленные молодые люди могут выполнить до 72 повторов за минуту.

Конечно, возможности у всех разные, и перед любыми физическими нагрузками важно консультироваться с врачом. Но ученые выяснили, что для молодых людей этот тест — хороший показатель общей физической формы, особенно силы и выносливости мышц нижней части тела Если вы легко справились с тестом, скорее всего, ваше тело в хорошей форме. Если же возникли трудности — это повод задуматься о здоровье. Возможно, тест поможет выявить проблему на ранней стадии, и все благодаря простому движению: встать и сесть.