Как неожиданно просто очистить воду от микропластика

Микропластик опасен для организма, но доказано: его все больше в продуктах и воде, которые мы употребляем ежедневно. Китайские исследователи выяснили, как легко очистить водопроводную воду.

Мельчайшие частицы микропластика проникают в наш организм — кишечник, сердце и даже мозг — через еду и продукты. Есть данные, что за семь дней человек может съесть порядка 5 г пластика — столько весит обычная банковская карта. Это вызывает все большую обеспокоенность у ученых и врачей.

Чем опасен микропластик? Он постепенно отравляет организм. Страдает иммунитет, растет окислительный стресс, нарушаются обменные процессы, метаболизм, сбой дает гормональная система, растут риски опасных заболеваний, даже рака. Пластик также связывают с изменениями в микробиоме кишечника и устойчивостью организма к антибиотикам.

Продолжайте кипятить

Ученые из Китая провели испытания водопроводной воды — как мягкой, так и жесткой, богатой минералами, и нашли простой и эффективный способ удаления из нее частиц микропластика. Они выяснили, что самое обычное кипячение и фильтрация осадка на 90% удаляют вредные примеси. Исследование опубликовано в журнале Environmental Science & Technology Letters.

«Простое кипячение воды очищает ее от микропластика и снижает его потребление человеком», — пишут исследователи в своей статье, сообщает Scienc Alert. Лучше всего этот простой домашний способ удаляет микропластик из жесткой водопроводной воды. На поверхности чайника при кипячении такой воды образуется накипь, и именно она задерживает фрагменты пластика. Очистить от пластика мягкую воду чуть сложнее. Помочь может метод фильтрации — воду достаточно пропустить через любой фильтр, например через ситечко для чая или встроенный в некоторые чайники.

«Употребление кипяченой воды, по-видимому, является жизнеспособной долгосрочной стратегией по снижению глобального воздействия нано- и микропластика», — пишут исследователи.