Baltijas balss logotype

Какие платья нельзя носить женщинам за 50: такие модели добавляют возраст и выглядят нелепо 0 602

Люблю!
Дата публикации: 05.06.2025
1001sovet
Какие платья нельзя носить женщинам за 50: такие модели добавляют возраст и выглядят нелепо
ФОТО: Freepik

Стилисты рекомендуют всем без исключения женщинам за 50 избавиться навсегда от этих платьев.

Платье — это незаменимая вещь в гардеробе каждой представительницы прекрасного пола. Ведь эта одежда делает женщин всех возрастов совершенными и обольстительными.

Стилисты рекомендуют всем без исключения женщинам за 50 избавиться навсегда от этих платьев. Они ведь не только делают общий образ смешным, но и выражают все недостатки фигуры.

Платье в горизонтальную полоску

Такая модель будет делать фигуру более широкой и прибавлять лишний вес, даже если его нет. К тому же, горизонтальные полоски укорачивают ноги, что отрицательно скажется на фигуре. Так что одежду с этим рисунком нельзя носить низеньким женщинам. И, напротив, вертикальные полоски будут удлинять фигуру, подчеркивая красоту ног, поэтому всем любительницам полосатых принтов лучше выбирать такие модели.

Короткие платья

plat.jpg

Зрелым женщинам нельзя носить таких платьев, потому что они открывают колени, а эта часть тела выдает возраст. Если хочется подчеркнуть свою обольстительность, стилисты рекомендуют выбирать приталенные платья чуть ниже колен. Такие модели будут делать общий аутфит роскошным и потрясающим.

Платья с «хищными» принтами

Почему-то женщины элегантного возраста очень любят анималистические принты. Да, они периодически возвращаются в моду, и дамам за 50 стоит быть очень осторожными с такой коварной одеждой. Она ведь подходит только женщинам 30+. Если хочется добавить леопардовый рисунок в общий аутфит, модные эксперты рекомендуют воспользоваться аксессуарами — сумочками, платками, очками или браслетами.

Мешковатые платья

olat.jpg

Еще одна любимая вещь практически всех дам зрелого возраста. Стилисты не запрещают носить свободные платья, однако они должны быть прямого кроя и из качественного материала. Такое платье будет хорошо держать форму, а не станет тряпкой после первой стирки.

Платье с растительным принтом на тёмном фоне

Платье с растительным принтом на тёмном фоне лучше не покупать — сразу плюс 5 лет к возрасту. Если цветочки слишком мелкие, это моментально сделает фигуру крупнее. Лучше ищите бутоны и цветы на светлом фоне, которые будто сошли с картины, написанной акварелью. Нежные, полупрозрачные и без чётких очертаний.

Сарафан на тонких бретелях

Валики в подмышках — это женская проблема, которая может настигнуть в любом возрасте. Даже парочка лишних килограммов повлияет на то, как такое платье будет смотреться на теле. Чаще всего оно подчёркивает складки и не позволяет надеть бюстгальтер с поддержкой. Это делает образ бесформенным.

Кипенно-белые платья и майки

Кипенно-белые платья нужно выбирать очень осторожно. Все изъяны лица, декольте и рук женщина 50+ сразу выходят на первый план. Пигментация, неровный загар, морщинки, уставший вид и особенно зубы — кипенно-белый цвет подчеркнёт их желтизну.

Платья-бандо

Редко кому удаётся сохранить красивую форму бюста без вмешательств извне, а ещё и лишний вес прибавляется очень быстро после 50. Легче отказаться от таких платьев и найти те модели, которые моделируют более стройную и подтянутую фигуру.

Черные платья

Черные вещи у лица летом — прямой путь подчеркнуть морщинки, усталость и другие изъяны. На фоне чёрного лицо смотрится тускло и невыразительно. Убрать негативное влияние чёрного цвета на внешность можно двумя способами. Первый — вообще от него отказаться в пользу нежных полутонов. Второй — дополнить чёрную одежду светлым воротником, шарфом или другим аксессуаром.

Мини платье с глубоким декольте

Мини платье с глубоким декольте на женщине после 50 лет вызывает много вопросов, даже если она стройна и привлекательна. Такой наряд дополнительно прибавляет возраст. Подчеркнуть красоту в этом возрасте можно более спокойными и элегантными нарядами.

Читайте нас также:
#мода советы стиль
3
0
0
6
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Новое качество и глубина: как меняется секс после 50 и как сохранить удовольствие
Новое качество и глубина: как меняется секс после 50 и как сохранить удовольствие
Замуж за иностранца: полезные советы
Замуж за иностранца: полезные советы
Созданы друг для друга: самые лучшие и полезные сочетания продуктов
Созданы друг для друга: самые лучшие и полезные сочетания продуктов
Можно ли ходить летом без бюстгальтера: 5 правил, о которых должна знать каждая женщина
Можно ли ходить летом без бюстгальтера: 5 правил, о которых должна знать каждая женщина
Что случиться с кожей, если уменьшить употребление кофе?
Что случиться с кожей, если уменьшить употребление кофе? 324
Не храните в холодильнике: 7 продуктов, которым противопоказаны низкие температуры
Не храните в холодильнике: 7 продуктов, которым противопоказаны низкие температуры 497
Ученые доказали, что этот продукт может помочь людям с повышенным артериальным давлением
Ученые доказали, что этот продукт может помочь людям с повышенным артериальным давлением 440
Как привычка постоянно думать о будущем может испортить вам жизнь в настоящем
Как привычка постоянно думать о будущем может испортить вам жизнь в настоящем 256

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 156
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 215
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 244
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась Эксклюзив!
Политика
3
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась 3 549
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном
В мире
4
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном 4 299
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном
В мире
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном 187
Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 156
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 215
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 244

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео