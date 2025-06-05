Какие платья нельзя носить женщинам за 50: такие модели добавляют возраст и выглядят нелепо

Стилисты рекомендуют всем без исключения женщинам за 50 избавиться навсегда от этих платьев.

Платье — это незаменимая вещь в гардеробе каждой представительницы прекрасного пола. Ведь эта одежда делает женщин всех возрастов совершенными и обольстительными.

Стилисты рекомендуют всем без исключения женщинам за 50 избавиться навсегда от этих платьев. Они ведь не только делают общий образ смешным, но и выражают все недостатки фигуры.

Платье в горизонтальную полоску

Такая модель будет делать фигуру более широкой и прибавлять лишний вес, даже если его нет. К тому же, горизонтальные полоски укорачивают ноги, что отрицательно скажется на фигуре. Так что одежду с этим рисунком нельзя носить низеньким женщинам. И, напротив, вертикальные полоски будут удлинять фигуру, подчеркивая красоту ног, поэтому всем любительницам полосатых принтов лучше выбирать такие модели.

Короткие платья

Зрелым женщинам нельзя носить таких платьев, потому что они открывают колени, а эта часть тела выдает возраст. Если хочется подчеркнуть свою обольстительность, стилисты рекомендуют выбирать приталенные платья чуть ниже колен. Такие модели будут делать общий аутфит роскошным и потрясающим.

Платья с «хищными» принтами

Почему-то женщины элегантного возраста очень любят анималистические принты. Да, они периодически возвращаются в моду, и дамам за 50 стоит быть очень осторожными с такой коварной одеждой. Она ведь подходит только женщинам 30+. Если хочется добавить леопардовый рисунок в общий аутфит, модные эксперты рекомендуют воспользоваться аксессуарами — сумочками, платками, очками или браслетами.

Мешковатые платья

Еще одна любимая вещь практически всех дам зрелого возраста. Стилисты не запрещают носить свободные платья, однако они должны быть прямого кроя и из качественного материала. Такое платье будет хорошо держать форму, а не станет тряпкой после первой стирки.

Платье с растительным принтом на тёмном фоне

Платье с растительным принтом на тёмном фоне лучше не покупать — сразу плюс 5 лет к возрасту. Если цветочки слишком мелкие, это моментально сделает фигуру крупнее. Лучше ищите бутоны и цветы на светлом фоне, которые будто сошли с картины, написанной акварелью. Нежные, полупрозрачные и без чётких очертаний.

Сарафан на тонких бретелях

Валики в подмышках — это женская проблема, которая может настигнуть в любом возрасте. Даже парочка лишних килограммов повлияет на то, как такое платье будет смотреться на теле. Чаще всего оно подчёркивает складки и не позволяет надеть бюстгальтер с поддержкой. Это делает образ бесформенным.

Кипенно-белые платья и майки

Кипенно-белые платья нужно выбирать очень осторожно. Все изъяны лица, декольте и рук женщина 50+ сразу выходят на первый план. Пигментация, неровный загар, морщинки, уставший вид и особенно зубы — кипенно-белый цвет подчеркнёт их желтизну.

Платья-бандо

Редко кому удаётся сохранить красивую форму бюста без вмешательств извне, а ещё и лишний вес прибавляется очень быстро после 50. Легче отказаться от таких платьев и найти те модели, которые моделируют более стройную и подтянутую фигуру.

Черные платья

Черные вещи у лица летом — прямой путь подчеркнуть морщинки, усталость и другие изъяны. На фоне чёрного лицо смотрится тускло и невыразительно. Убрать негативное влияние чёрного цвета на внешность можно двумя способами. Первый — вообще от него отказаться в пользу нежных полутонов. Второй — дополнить чёрную одежду светлым воротником, шарфом или другим аксессуаром.

Мини платье с глубоким декольте

Мини платье с глубоким декольте на женщине после 50 лет вызывает много вопросов, даже если она стройна и привлекательна. Такой наряд дополнительно прибавляет возраст. Подчеркнуть красоту в этом возрасте можно более спокойными и элегантными нарядами.