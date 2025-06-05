Урчание в животе: когда обычный звук становится поводом для беспокойства

Бурчание в животе – это обычное явление, но когда оно сопровождается болезненными спазмами, это сигнал обратиться к врачу.

Почему у нас ворчит в животе?

Желудок и кишечник состоят из стенок из гладких мышц, отвечающих за перемешивание и движение пищи внутри. Когда эти мышцы сокращаются, появляются характерные звуки – так называемые борборигмы. Этот процесс, известный как перистальтика, помогает измельчать еду и двигать ее по желудочно-кишечному тракту.

Звуки ворчания могут появляться в разных ситуациях:

После приема пищи.

Еда, жидкость и газы в кишечнике усиливают звуки, особенно когда кишечник полон. При этом стенки кишечника действуют как амортизаторы, поэтому иногда звук скрадывается.

После большого количества жидкости на пустой желудок.

Движение напитков, особенно газированных, вызывает бульканье и ворчание.

Когда вы голодны.

Перистальтика активируется даже без еды, поэтому урчание становится более громким и регулярным.

При нарушениях микрофлоры кишечника.

Слишком многие бактерии могут создавать избыток газов, что приводит к громкому ворчанию и дискомфорту. Это может быть симптомом заболеваний, таких как целиакия или болезнь Крона.

Употребление продуктов, вызывающих газообразование.

Бобовые, капуста, некоторые фрукты, клетчатка и искусственные подсластители часто провоцируют повышенное газообразование и урчание.

Повышенная активность кишечника.

Резкое и сильное сокращение мышц, двигающих содержимое, сопровождается громким ворчанием. Это часто наблюдается при диарее.

Возможны механические помехи.

Полипы, опухоли или спайки в кишечнике могут вызвать сужение просвета, из-за чего мышцы работают более интенсивно, создавая болезненные спазмы и громкое урчание. Это требует срочного обследования.

Индивидуальные особенности.

Иногда сильное и частое ворчание не связано с болезнями, а есть уникальной особенностью организма, как было описано в медицинских случаях.

Когда необходимо обратиться к врачу:

Появилась кровь в кале.

Ворчание сопровождается сильными болями в животе.

Есть тошнота и рвота вместе с шумом в животе.

Длительное время наблюдается ворчание, сопровождающееся диареей или запором.

Звуки в кишечнике беспокоят изо дня в день.

Как уменьшить неприятное ворчание в домашних условиях:

Избегайте продуктов, провоцирующих газообразование.

Ешьте медленно, откажитесь от жвачек и газированных напитков, чтобы не заглатывать воздух.

Питайтесь часто, но маленькими порциями (5-6 раз в день).

Принимайте по чайной ложке оливкового или льняного масла ежедневно – это поможет снизить активность кишечных мышц и уменьшить звуки.

Эта информация поможет разобраться в причинах ворчания и не пропустить серьезные симптомы. Здоровый желудочно-кишечный тракт – залог хорошего самочувствия!

Источник: faktik