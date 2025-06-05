Baltijas balss logotype

Урчание в животе: когда обычный звук становится поводом для беспокойства 0 383

Люблю!
Дата публикации: 05.06.2025
BB.LV
Урчание в животе: когда обычный звук становится поводом для беспокойства

Бурчание в животе – это обычное явление, но когда оно сопровождается болезненными спазмами, это сигнал обратиться к врачу.

Почему у нас ворчит в животе?

Желудок и кишечник состоят из стенок из гладких мышц, отвечающих за перемешивание и движение пищи внутри. Когда эти мышцы сокращаются, появляются характерные звуки – так называемые борборигмы. Этот процесс, известный как перистальтика, помогает измельчать еду и двигать ее по желудочно-кишечному тракту.

Звуки ворчания могут появляться в разных ситуациях:

После приема пищи.

Еда, жидкость и газы в кишечнике усиливают звуки, особенно когда кишечник полон. При этом стенки кишечника действуют как амортизаторы, поэтому иногда звук скрадывается.

После большого количества жидкости на пустой желудок.

Движение напитков, особенно газированных, вызывает бульканье и ворчание.

Когда вы голодны.

Перистальтика активируется даже без еды, поэтому урчание становится более громким и регулярным.

При нарушениях микрофлоры кишечника.

Слишком многие бактерии могут создавать избыток газов, что приводит к громкому ворчанию и дискомфорту. Это может быть симптомом заболеваний, таких как целиакия или болезнь Крона.

Употребление продуктов, вызывающих газообразование.

Бобовые, капуста, некоторые фрукты, клетчатка и искусственные подсластители часто провоцируют повышенное газообразование и урчание.

Повышенная активность кишечника.

Резкое и сильное сокращение мышц, двигающих содержимое, сопровождается громким ворчанием. Это часто наблюдается при диарее.

Возможны механические помехи.

Полипы, опухоли или спайки в кишечнике могут вызвать сужение просвета, из-за чего мышцы работают более интенсивно, создавая болезненные спазмы и громкое урчание. Это требует срочного обследования.

Индивидуальные особенности.

Иногда сильное и частое ворчание не связано с болезнями, а есть уникальной особенностью организма, как было описано в медицинских случаях.

Когда необходимо обратиться к врачу:

  • Появилась кровь в кале.

  • Ворчание сопровождается сильными болями в животе.

  • Есть тошнота и рвота вместе с шумом в животе.

  • Длительное время наблюдается ворчание, сопровождающееся диареей или запором.

  • Звуки в кишечнике беспокоят изо дня в день.

Как уменьшить неприятное ворчание в домашних условиях:

  • Избегайте продуктов, провоцирующих газообразование.

  • Ешьте медленно, откажитесь от жвачек и газированных напитков, чтобы не заглатывать воздух.

  • Питайтесь часто, но маленькими порциями (5-6 раз в день).

  • Принимайте по чайной ложке оливкового или льняного масла ежедневно – это поможет снизить активность кишечных мышц и уменьшить звуки.

Эта информация поможет разобраться в причинах ворчания и не пропустить серьезные симптомы. Здоровый желудочно-кишечный тракт – залог хорошего самочувствия!

Источник: faktik

Читайте нас также:
2
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Новое качество и глубина: как меняется секс после 50 и как сохранить удовольствие
Новое качество и глубина: как меняется секс после 50 и как сохранить удовольствие
Замуж за иностранца: полезные советы
Замуж за иностранца: полезные советы
Созданы друг для друга: самые лучшие и полезные сочетания продуктов
Созданы друг для друга: самые лучшие и полезные сочетания продуктов
Можно ли ходить летом без бюстгальтера: 5 правил, о которых должна знать каждая женщина
Можно ли ходить летом без бюстгальтера: 5 правил, о которых должна знать каждая женщина
Что случиться с кожей, если уменьшить употребление кофе?
Что случиться с кожей, если уменьшить употребление кофе? 325
Не храните в холодильнике: 7 продуктов, которым противопоказаны низкие температуры
Не храните в холодильнике: 7 продуктов, которым противопоказаны низкие температуры 497
Ученые доказали, что этот продукт может помочь людям с повышенным артериальным давлением
Ученые доказали, что этот продукт может помочь людям с повышенным артериальным давлением 440
Как привычка постоянно думать о будущем может испортить вам жизнь в настоящем
Как привычка постоянно думать о будущем может испортить вам жизнь в настоящем 256

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 156
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 215
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 244
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась Эксклюзив!
Политика
3
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась 3 553
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном
В мире
4
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном 4 300
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном
В мире
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном 188
Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 156
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 215
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 244

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео