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Как справиться с усталостью мозга 0 266

Люблю!
Дата публикации: 06.06.2025
BB.LV
Как справиться с усталостью мозга

В моменты, когда появляется сильная усталость, необходимо понять на базовом уровне, что происходит в организме.

Эксперт: Алена Борьессон, лайф-коуч, психолог

«Помимо влияния труда, есть еще ряд факторов – наличие контроля, стресса на рабочем месте, возможность принятия решений, ощущение своего значения. Влияют все эмоционально-когнитивные составляющие»‎, — отметила специалист.

Психолог рекомендовала почувствовать на физическом уровне свою усталость, оценить ее от 0 до 10, описать. После этого нужно передохнуть, однако проведение времени в соцсетях не является отдыхом, поскольку забирает энергию, объяснила Борьессон.

Она указала, что также стоит соблюдать свою "базовую линию" усталости.

Недостаток отдыха повышает риск эмоционального выгорания, инсульта, кожных высыпаний и психических расстройств. Она порекомендовала ежедневно выделять не менее 10 часов на отдых.

Из них 7–9 часов должен занимать сон, а минимум час – активный досуг. Кроме того, оптимально отдыхать 2–3 часа в рабочий день и больше в выходные, добавила эксперт.

Источник: woman

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