Королевская семья подготовила план на случай смерти Кейт Миддлтон

Об онкологии у герцогини стало известно в прошлом году. Весной 2025 года Кейт Миддлтон сообщила, что рак отступил.

В период, когда здоровье Кейт Миддлтон было под угрозой из-за тяжелого диагноза, в Букингемском дворце был сформирован закрытый протокол на случай трагического исхода. Как стало известно французским журналистам, автором названия этого плана стал лично принц Уильям.

Сценарий получил кодовое имя Operation Reading Bridge – в честь города Рединга, где родилась Кейт. Сокращение ORB также отсылает к королевским регалиям – державе с крестом, традиционно присутствующей на коронациях монархов.

Информацией поделился известный хроникер Бертран Декерс в своей книге "Кейт: тот самый день, когда…". По его словам, Уильям продемонстрировал не только сдержанность в сложный момент, но и глубокую эмоциональную привязанность к супруге – через внимание к символам и деталям, отраженным в протоколе.

На фоне лечения герцогини команда дворцовых советников подготовила пошаговый порядок действий в случае ее кончины: от официальных заявлений до поведения королевской семьи на публике и возможных мероприятий памяти.

О существовании такого документа стало известно уже после того, как Кейт объявила, что болезнь отступила. Напомним, в начале года принцессе провели плановую операцию, после которой был диагностирован онкологический процесс. В течение нескольких месяцев она проходила курс терапии, и лишь весной сообщила о ремиссии.

Сейчас Кейт Миддлтон постепенно возвращается к своей роли в монархии. В мае она приняла участие в одном из приемов в Букингемском дворце, а также появилась на официальной церемонии в Шотландии. По предварительным данным, в ближайшие недели она может выйти в свет на торжественном параде по случаю дня рождения короля Карла III.