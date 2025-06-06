Нос по ветру: почему пропадает обоняние и как его вернуть

Было у вас такое, что вы вдыхаете аромат цветка и ничего не чувствуете? А любимый кофе по утрам уже не приносит такого удовольствия, как раньше, потому что ничем не пахнет. Такое может произойти после перенесенных вирусных инфекций, например, простуды или гриппа.

Потеря обоняния или аносмия — очень неприятное явление и может значительно снизить качество жизни, лишая человека возможности наслаждаться вкусом пищи и ощущать запахи окружающего мира. Почему это происходит и как бороться с недугом, нам рассказала нутрициолог и health-coach Светлана Зверева.

«В пандемию очень многие столкнулись с аносмией, то есть потерей обоняния. Те, кто испытал это состояние на себе, знают, что это не просто временное неудобство, а серьезное нарушение, способное существенно повлиять на качество жизни», — комментирует наш эксперт.

Причины потери обоняния

При аносмии еда теряет вкус, пропадает удовольствие от ароматов, а самое главное — снижается чувство безопасности, ведь мы не можем вовремя почувствовать, например, запах дыма или газа. Аносмия может быть врожденной или приобретенной. Среди приобретенных причин наш эксперт называет следующие:

Вирусные инфекции (грипп, COVID−19) — потеря обоняния является одним из характерных симптомов коронавируса, возникающим у значительной части пациентов. Воспалительные заболевания носа и пазух (ринит, синусит) — хроническое воспаление может привести к повреждению обонятельного эпителия. Черепно-мозговые травмы — особенно с повреждением обонятельных нервов. Нейродегенеративные заболевания (болезнь Паркинсона и болезнь Альцгеймера). Потеря обоняния — один из первых признаков заболевания. Интоксикации (курение, химические вещества) — один из симптомов отравления организма с поражением нервной системы. Травматизация слизистой — постоянное ковыряние в носу до образования корочек или инфицирования могут повлиять на обоняние.

При вирусных инфекциях, аллергическом рините и синусите обоняние обычно восстанавливается самостоятельно в течение нескольких недель или месяцев. Однако если аносмия вызвана другими факторами, то может потребоваться более серьезное лечение.

«Последствия аносмии бьют сразу по нескольким аспектам: это и питание — снижение аппетита и удовольствия от еды, что может привести к избыточной потере веса; и неспособность обнаружить опасные запахи. Также отсутствие обоняния сильно бьет по психике — повышается риск депрессии, тревожности и социальной изоляции. Заболевание отражается и на мозговой деятельности: учеными обнаружена связь между нарушением обоняния и снижением когнитивных способностей, особенно у пожилых людей», — рассказывает нутрициолог.

Как лечить аносмию

Лечение аносмии зависит от причины, вызвавшей ее. Если устранить первопричину, в большинстве случаев обоняние вернется. Вот что еще советует делать наш эксперт.

Обонятельная тренировка — регулярное вдыхание различных запахов (например, розы, эвкалипта, лимона) может способствовать восстановлению обонятельной функции.

Медикаментозное лечение под руководством врача — использование лекарств для снижения воспаления в носовой полости.

Хирургическое вмешательство — удаление полипов или коррекция анатомических нарушений носа.

Инъекции обогащенной тромбоцитами плазмы (PRP) — инновационная разработка, метод показал обнадеживающие результаты в восстановлении обоняния у пациентов с поствирусной аносмией.

При первых признаках нарушения обоняния Светлана рекомендует не заниматься самолечением, а обратиться к специалисту для определения причины и выбора оптимального метода восстановления.

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