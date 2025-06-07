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Больше не значит лучше: популярные мифы о белке 0 278

Люблю!
Дата публикации: 07.06.2025
BB.LV
Больше не значит лучше: популярные мифы о белке

Стремясь к идеальному телу, многие верят в фитнес-мифы: чем больше протеина съешь, тем быстрее будут мышцы; спортивные добавки творят чудеса; животный белок незаменим и т. д. Наука эти мифы опровергает.

Миф №1: "Большие стейки = большие мышцы"

На самом деле для роста мышц критичны тренировки, а не избыточное питание. Без силовых упражнений лишний белок не преобразуется в мышцы. Только сочетание достаточного (но не чрезмерного) потребления протеина с грамотной нагрузкой дает результат. Организм использует ровно столько аминокислот, сколько нужно для восстановления и роста, остальное сжигается или откладывается. Поэтому нет смысла выпивать по пять коктейлей в день – мышцы от этого не вырастут быстрее, а вот проблем со здоровьем добавить можно.

Миф №2: "Протеиновые порошки необходимы каждому спортсмену"

В действительности, даже атлеты высокого уровня способны получить белок из обычных продуктов. Добавки – вопрос удобства и частных случаев, но не обязательное условие прогресса. Обычному любителю фитнеса достаточно сбалансированной диеты, и дополнительные порошки не дадут "магического" эффекта. Как мы уже упоминали, большинство людей закрывают свою норму белка без всяких добавок. Коктейль не превратит вас в Шварценеггера, если вы не тренируетесь правильно и не придерживаетесь общей сбалансированной диеты.

Миф №3: "Больше белка – всегда лучше для здоровья и фигуры"

И снова нет: избыток протеина не улучшает результаты, зато может навредить (перегрузка органов, проблемы с ЖКТ, набор жира и пр., как мы разобрали выше). Есть также предел усвоения: исследования показали, что организм не получает дополнительных плюсов от разовой дозы более ~30–40 г белка. То есть стейк на 300 г съесть можно, но эффект будет как от порции в 150 г, лишнее пойдет в отходы. "Не тратьте деньги на белок, который вам не нужен", – справедливо отмечают специалисты. Куда важнее разнообразие рациона, правильное распределение белка в течение дня и сочетание с другими нутриентами.

Итак, белок, безусловно, необходим для активного образа жизни, но гонка за сверхдозами бесполезна. Придерживайтесь умеренных рекомендаций, ешьте качественную пищу и не верьте в лозунг "чем больше протеина, тем лучше". Здоровье и отличная форма строятся на балансе: разумные порции белка + регулярные тренировки + полноценный рацион. Именно такой комплексный подход даст вам силу и энергию без риска для организма.

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