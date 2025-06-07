Чем опасна физиотерапия при диабете и гипертонии, объясняет врач

Можно ли соглашаться на физиотерапию при серьезных заболеваниях и какова реальная польза этих методов лечения? Среди врачей до сих пор ведутся ожесточенные споры.

Физиотерапия — это раздел медицины, использующий природные и физические факторы в терапии различных заболеваний и восстановления после травм, пишет Doctorpiter. О реальной пользе и эффективности физиотерапии рассказала врач-физиотерапевт Людмила Вахмистрова.

Что используют в рамках физиотерапии

Методы физиотерапии воздействуют на организм без лекарств, стимулируя его собственные защитные силы и механизмы самовосстановления. К числу физиотерапевтических методов относят следующие:

электротерапия — электрический ток стимулирует работу мышц, уменьшает боли и отек (например, электрофорез, диадинамические токи, ТENS-терапия);

магнитотерапия — благодаря работе магнитного поля в тканях улучшается кровообращение и обменные процессы;

ультразвуковая терапия — УЗ-волны уменьшает выраженность воспаления, стимулирует регенерацию тканей;

лазеротерапия — особенно она эффективна при снятии болевого синдрома, стимуляции регенерации и противовоспалительного действия;

теплолечение — применение тепла (парафиновые аппликации, грязелечение) для расслабления мышц, улучшения кровообращения;

криотерапия — использование холода (ледяные компрессы) для уменьшения отеков и боли;

механотерапия, включая лечебную гимнастику, массаж.

Когда используют физиотерапию

Эти методы показаны при огромном количестве заболеваний, например, опорно-двигательного аппарата (артриты, артрозы, травмы), нервной системы (невралгии, радикулиты), кожных и др.

Однако не все болезни можно лечить при помощи физиотерапии. Она не может заменить хирургическое вмешательство или медикаментозную терапию в случаях, когда это нужно. Тем не менее даже при серьезных патологиях показывает отличные результаты.

Физиотерапия при диабете

Эти методы лечения могут быть эффективными в устранении сопутствующих осложнений. Например, своевременно проведенное лечение снижает риски диабетической нейропатии (поражения нервов), ангиопатии (поражения сосудов) и диабетической стопы. При диабете могут быть рекомендованы:

электротерапия (ТENS-терапия) для уменьшения боли при нейропатии;

магнитотерапия для улучшения кровообращения в конечностях;

лазеротерапия для заживления ран и язв на стопах;

лечебная гимнастика для поддержания возможности двигаться и улучшения общего состояния.

Однако физиотерапию не проводят при декомпенсированной форме диабета, наличии открытых ран и язв (кроме лазеротерапии, применяемой при лечении язв), острых воспалительных процессах. Важно контролировать уровень глюкозы в крови перед и после процедур.

Чем поможет физиотерапия при гипертонии

При гипертонии физиотерапия применяется в качестве вспомогательного метода лечения, способствующего снижению артериального давления и улучшению общего состояния. Используют:

магнитотерапию, которая нормализует тонус сосудов;

электросон, помогающий нормализовать работу нервной системы и снизить стресс (основной фактор риска);

лечебную гимнастику для улучшения кровообращения и снижения веса.

Но использовать методы физиотерапии не рекомендовано при гипертоническом кризе, тяжелом течении атеросклероза сосудов и выраженных нарушениях сердечного ритма. Всегда нужно контролировать артериальное давление до и после процедур.

Физиотерапия при онкологии

Важно отметить, что физиотерапия не заменяет основное лечение и используется исключительно для улучшения качества жизни и самочувствия пациентов. Все процедуры проводятся только после консультации с онкологом, который занимается лечением и исключительно в период ремиссии. Применение физиотерапии помогает:

уменьшить выраженность болевого синдрома (например, помогут электротерапия, магнитотерапия, лазеротерапия);

улучшить качество жизни (например, помогут лечебная гимнастика, массаж — они поддерживают кровоснабжение в тканях, помогают сохранить подвижность и объем движений);

ускорить реабилитацию после операции или химиотерапии.

Когда физиотерапия не используется

Физиотерапия — эффективный метод лечения и реабилитации, но не панацея. Она используется в рамках комплексного подхода к лечению, в сочетании с медикаментозной терапией и другими методами. Перед началом физиотерапевтического лечения нужно проконсультироваться с врачом для исключения противопоказаний. Основные противопоказания для проведения физиотерапии:

острые инфекционные заболевания;

кровотечения;

серьезные заболевания сердечно-сосудистой системы (в острой стадии);

онкологические заболевания в стадии обострения;

наличие кардиостимулятора (электротерапия);

индивидуальная непереносимость определенных физических факторов, например, холода, магнитного поля.

Только врач может определить показания и противопоказания к применению того или иного метода, учитывая индивидуальные особенности пациента. Важно помнить, что физиотерапия может помочь снизить лекарственную нагрузку, улучшить качество жизни и ускорить процесс выздоровления, но только при правильном и грамотном ее применении.