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Когда день путается с ночью: причина постоянной усталости и бессонницы летом 0 270

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Дата публикации: 07.06.2025
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Когда день путается с ночью: причина постоянной усталости и бессонницы летом

Летняя депрессия является мифом, так как в этот период у человека может появиться только общая психологическая усталость. Депрессия чаще всего происходит осенью и зимой из-за особенности человеческой природы.

Эксперт: Татьяна Маремпольская, психолог

«Осенне-зимняя депрессия обоснована тем, что мы часть живой природы, а зимой весь животный мир засыпает. В зимний период происходит снижение психологического тонуса, возникает более сонное состояние у человека. А летняя депрессия для меня противоречива, потому что солнечный свет влияет на сетчатку глаза и вырабатывает много мозговых гормонов, которые наоборот являются антидепрессантами», — подчеркнула специалист.

Маремпольская дополнила, что в этот период может возникать состояние психической усталости, так как снижается уровень мелатонина. По её словам, нельзя это назвать депрессией. В большинстве случаев это говорит о сбое циркадных ритмов (внутренние биологические часы организма).

«Когда человеку трудно заснуть, у него сбиваются день с ночью, некоторые могут несколько ночей не спать», — объяснила психолог.

Эксперт уточнила, что в таком состоянии человек становится раздражительным, у него ухудшается память. Тем не менее эти симптомы, в отличие от настоящей депрессии, легко корректируются правильной организацией режима дня, отметила специалист.

Маремпольская посоветовала вечером создавать комфортные условия для сна: использовать затемняющие шторы, контролировать прохладную температуру в комнате. За пару часов до сна нужно отказаться от работы за компьютером и уделить время лёгкой физической нагрузке, подытожила психолог.

Источник: life

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