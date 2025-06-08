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Как повысить урожайность овощей: секреты опытного дачника 0 448

Люблю!
Дата публикации: 08.06.2025
Napensii
Как повысить урожайность овощей: секреты опытного дачника
ФОТО: Freepik

Хотите получить высокий урожай овощей? Соблюдайте простые правила – и результат вас приятно удивит.

Томаты

Улучшить приживаемость растений и рассады, в том числе томата и всего, что подвергается пикировке, можно с помощью хвойного отвара. Томаты после внекорневой подкормки дают высокие урожаи в более ранние сроки.

А готовят хвойный отвар следующим образом. Молодую сосновую хвою с веточками выдерживают не менее недели в темном месте при температуре 2-5 градусов (обязательно). Затем измельчают, высыпают в ведро или кастрюлю, заливают водой из расчета 1:2 и кипятят 5 минут.

Через сутки охлажденный и процеженный отвар разбавляют водой в соотношении 1:3.

Возделывают томаты только один раз за сезон в период бутонизации. Поливать под корень нельзя.

Также можно использовать аптечный хвойный экстракт для ванных: столовая ложка на литр воды. Главное, чтобы это был именно хвойный экстракт, а не ароматизированная вода с запахом хвойного шампуня.

Свекла

Для того чтобы избежать поражения столовой свеклы свекольной нематодой, обязательно строгое соблюдение севооборота.

Не следует размещать свеклу после культур, которые также являются растениями-хозяевами нематоды, а именно: после всех видов капусты, сахарной и кормовой свеклы, рапса, горчицы, редьки.

Лучше высевать столовую свеклу после огурцов, лука, томатов, перца, баклажанов, картофеля, бобовых. В севообороте свеклу можно выращивать на одном участке с морковью. Возвращать их на прежнее место желательно не раньше, чем через 4-5 лет.

Зеленый горошек

Если стручок зеленого горошка стал светлым и плотным, а также на нем образовалась белая сетка – это значит, что он перезрел, а сами горошины стали жесткими и невкусными. Перезрелые стручки (если не нужно собирать семена) лучше удалить, поскольку они задерживают созревание новых завязей.

Картофель

Народный способ определения наилучшей почвы под картофель. Для этого 4 листа черемухи заваривают стаканом кипятка. В остывший настой бросают комочек земли с участка.

По полученному цвету смеси легко определить, какую кислотность имеет почву: красные оттенки – почва кислая, зеленоватый цвет укажет на слабокислую среду, которая идеальна для картофеля, синий тон обозначит нейтральную кислотность.

Чеснок

Инфекции и заболевания, признаки вырождения чеснока передаются из поколения в поколение именно через зубчики. Потому озимый чеснок весь свой сортовой генофонд концентрирует в воздушных луковицах для оздоровления сорта, а вот болезни в них не проникают.

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