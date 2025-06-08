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Почему лопаются сосуды в глазах и когда следует обращаться к врачу? 0 676

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Дата публикации: 08.06.2025
Napensii
Почему лопаются сосуды в глазах и когда следует обращаться к врачу?

Какие факторы могут повысить риск разрыва глазных сосудов и в каком случае следует обращаться к врачу?

Чрезмерные физические нагрузки

Подъем тяжелых вещей, длительное пребывание в изогнутом положении могут вызвать скачок артериального давления. В таких условиях давление крови на стенки сосудов растет, что может вызвать их микроразрыв. Как правило, подобный подток крови не представляет опасности и проходит без лечения в течение нескольких дней. Высокое артериальное давление. У людей с гипертонией риск повреждения сосудов возрастает, особенно под влиянием стресса, резких изменений температуры, погодных колебаний или употребления алкоголя. В таких случаях глазное кровоизлияние не опасно и исчезает само по себе, но может сигнализировать о необходимости контролировать давление.

Перенапряжение зрения

Возникает при длительной работе за компьютером, планшетом или телефоном, особенно при недостаточном освещении. В результате может возникнуть спазм мышц, контролирующих зрительную систему, а это в свою очередь ослабляет сосуды и повышает риск их разрыва. После отдыха покраснение обычно исчезает самостоятельно.

Травмы головы и глаз разного рода

Повреждение головы или непосредственный удар по глазу могут привести к разрыву нескольких капилляров. Иногда во время офтальмологических вмешательств происходит внутреннее излияние крови в прооперированный глаз. То же может произойти и в случае попадания инородного тела: раздражение роговицы провоцирует подтекание крови. Обычно такие состояния не нуждаются в лечении – покраснение исчезает самостоятельно.

Сахарный диабет

Это заболевание может спровоцировать диабетическую ретинопатию глаз. При этой патологии характерно разрастание дополнительных кровеносных сосудов и утончение их стенок. Перепады уровня сахара в крови, стрессы или чрезмерные нагрузки могут спровоцировать кровоизлияние в сетчатку глаза, что приводит к отеку. При этом наблюдается ухудшение зрения. Такое кровоизлияние сможет увидеть только врач-офтальмолог на детальном осмотре и требует соответствующего лечения. Несвоевременное обращение может привести к неотвратимой потере зрения.

Прием лекарств, разрежающих кровь

Длительное употребление препаратов, влияющих на свертываемость крови, иногда вызывает побочные эффекты. В частности, незначительное подтекание крови в глаз может быть следствием чрезмерной чувствительности капилляров. После прекращения приема лекарства и при отсутствии осложнений покраснение исчезает без медицинского вмешательства.

Когда следует обращаться к врачу?

Однако в некоторых ситуациях – особенно при повторных проявлениях, сопутствующих зрительных нарушениях или общем ухудшении самочувствия – следует немедленно обратиться к офтальмологу. Только специалист сможет определить причину изменений и при необходимости назначить соответствующее лечение.

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#глаза #здоровье
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