Ранняя деменция: признаки болезни Альцгеймера у молодых людей

Деменция поражает пожилых людей, однако существует особая форма заболевания — болезнь Альцгеймера с ранним началом, которая может затронуть младших пациентов до 65 лет. Такой тип слабоумия составляет примерно 10% от всех случаев, что эквивалентно около трем миллионам людей в мире.

Основным симптомом пациентов с ранним началом является нарушение эпизодической памяти — способности создавать новые воспоминания и вспоминать недавние события. В то время как у старших пациентов наблюдается сочетание изменений, вызванных болезнью, и естественного процесса старения мозга, у молодых людей это связано в основном с патологией.

Хотя диагноз деменции в молодом возрасте может пугать, стоит заметить, что такие случаи крайне редки — лишь 163 на 100 тысяч человек. Так что если у человека до 65 лет возникают проблемы с памятью, это вряд ли будет следствием деменции.

Врачи советуют внимательно наблюдать за начальными признаками болезни Альцгеймера не только у себя, но и у близких.

К ранним сигналам относятся:

Забывание недавних разговоров и событий

Частое переложение вещей в необычных местах

Потеря названий знакомых предметов и мест

Сложности с подбором правильных слов

Повторение одних и тех же вопросов

Проблемы с логикой и принятием решений

Снижение гибкости мышления и нежелание пробовать новое

Своевременное распознавание этих симптомов поможет обратиться к специалистам и получить необходимую поддержку на ранних этапах болезни.

Источник: faktik