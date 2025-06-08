Вегетарианский формат: готовим свекольные, морковные и картофельные котлеты

Для многих овощные котлеты ассоциируются с детством. При этом воспоминания могут быть самыми разнообразными — от радостных (в предвкушении бабушкиных драников или морковных котлеток) до грустных (при созерцании малосъедобных свекольных в школьной столовой). Наши овощные колобки и оладушки такие же вкусные, как и бабушкины, а их привлекательный внешний вид очарует даже самых придирчивых особ. Попробуйте подать их в качестве самостоятельного блюда на обед или ужин — и наслаждайтесь полезной трапезой в вегетарианском стиле.

Свекольные котлеты

На 2 штуки // Подготовка: 2–3 часа // Приготовление: 10 минут

100 г отварной свеклы

50 г размоченного в воде чернослива

20 г муки

10 г кедровых орехов

10 г сахара

соль — на кончике ножа

панировочные сухари

рафинированное растительное масло — для жарки

свежие травы — по вкусу

Приготовление:

Натрите свеклу на мелкой терке, порежьте размоченный в воде чернослив и измельчите орехи. Положите их в пиалу, добавьте муку, сахар, соль и с помощью ложки (или просто руками) смешайте до получения однородной массы.

Посыпьте разделочную доску (или стол) панировочными сухарями, смочите руки в воде и сформируйте 2 котлеты. Возьмите большую сковородку, налейте в нее масла, поставьте на плиту и нагрейте до высокой температуры.

Как только сковородка нагреется, положите на нее котлеты и обжарьте с обеих сторон в течение 7–10 минут.

Готовое блюдо украсьте зеленью.

Совет шеф-повара. Эти котлеты хорошо сочетаются с соусом из сметаны и свекольного сока. Приготовить его очень просто: в небольшой кастрюльке смешайте сметану с густым свекольным соком в пропорции 50/50. Для того чтобы получить густой сок, вылейте его в небольшую кастрюлю и выпарите лишнюю жидкость. Относительно приготовления блюда дам такой совет: если вы соблюдаете диету, готовьте котлеты в пароварке. Используя ее, вы снизите количество используемого масла.

Морковные шарики

На 3 штуки // Подготовка: 15 минут // Приготовление: 10 минут

2/3 отварной моркови большого размера

75 г яблок

50 г кукурузной крупы либо манки

20 г коричневого сахара

2 г соли

рафинированное растительное масло — для жарки

тимьян, эстрагон — по вкусу

Приготовление:

Натрите морковь и яблоко на крупной терке, положите их в глубокую тарелку, добавьте крупу (либо манку), сахар, соль и перемешайте до получения однородной массы.

Смочите руки в воде и скатайте из фарша шарики.

Обжарьте котлеты на сковороде или во фритюре в течение 10 минут.

Готовое блюдо посыпьте тимьяном и эстрагоном и подавайте на стол.

Совет шеф-повара. Подавайте морковные котлеты вместе с соусом из брусники и меда. Вот его рецепт: в небольшой кастрюле смешайте мед с брусничным соком в пропорции 50/50, поставьте на плиту и нагрейте. Перелейте соус в соусницу и украсьте листьями мяты и дольками зеленого яблока.

Котлеты из картофеля с грибами

На 3 штуки // Подготовка: 25 минут // Приготовление: 10 минут

150 г отварного картофеля

½ яйца

50 г обжаренных с луком грибов

соль, перец — по вкусу

панировочные сухари — для панировки

подсолнечное масло — для жарки

Приготовление:

Положите картофель в глубокую пиалу и разомните его вилкой.

В картофельное пюре добавьте ½ сырого яйца, обжаренные с луком грибы, соль и перец. Полученный фарш тщательно перемешайте руками и разделите на 3 части.

Скатайте из каждой части котлету в форме конуса, положите на посыпанную панировочными сухарями разделочную доску (или стол) и запанируйте котлеты.

Налейте в сковородку масло и разогрейте ее до высокой температуры.

Обжарьте котлеты с обеих сторон в течение 10 минут.

Готовое блюдо посыпьте травами и подавайте на стол.

Совет шеф-повара. Грибы и картошка хорошо сочетаются с нежным сливочным соусом. Вот его рецепт: налейте в небольшую кастрюльку 200 мл сливок 15–20% жирности, добавьте крахмал и 30–50 г отварных опят. Полученную смесь доведите до кипения, затем сбавьте температуру и оставьте на плите до тех пор, пока она не станет густой. В готовый соус добавьте мелко нарезанные свежие либо сухие травы и перелейте в соусницу.