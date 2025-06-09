Не впасть в зависимость: сколько времени можно проводить в соцсетях без вреда для себя

Социальные сети прочно вошли в нашу жизнь. Мы общаемся, узнаем новости, развлекаемся, листая ленту. Но сколько времени можно проводить в соцсетях, чтобы это не навредило здоровью и не мешало жить?

Социальные сети могут «съедать» много времени и портить сон, а также оказывать негативное влияние на здоровье. И дело не только в отсутствии силы воли. Механизм привыкания работает так: контент в соцсетях вызывает выброс дофамина в мозге, отвечающего за удовольствия. Нам нравится смотреть ленту снова и снова, чтобы получить новую «порцию» этого гормона.

Кроме того, специалисты утверждают, что что длительное использование соцсетей может привести к депрессии.

По данным исследования «Использование социальных сетей детьми и подростками: обзор потенциальных рисков» 2022 года от International Journal of Environmental Research and Public Health, постоянное сравнение себя с другими в интернете снижает самооценку. А бесконечные уведомления не дают сосредоточиться на работе или учебе.

Но выход есть. Можно выстроить здоровые отношения с соцсетями. Важно понять, что время, проведенное онлайн, должно зависеть от ваших личных целей и образа жизни.

Главное — установить границы, чтобы соцсети не мешали сну, работе и психическому здоровью.

Сколько времени вы должны проводить в социальных сетях?

Количество времени в соцсетях зависит от предпочтений и целей. Для установления здоровых границ важно найти баланс, который не нарушает режим сна, работу, личные дела и, соответственно, психическое здоровье.

Рекомендации ВОЗ для взрослых: ограничение экранного времени до двух часов в день. Можно разбить это время на короткие периоды, например, по 20-30 минут три раза в сутки.

Для детей — на каждый час, проведенный в интернете, должно приходиться три часа занятий в реальной жизни. Конечно, родители должны сами решать, сколько времени их дети могут проводить в сети.

В какое время суток лучше всего сидеть в соцсетях?

Не стоит делать это сразу после пробуждения и перед сном. Это может негативно повлиять на настроение, концентрацию и сон. Лучше проверять соцсети в свободное от других дел время. Работа и другие важные обязанности должны быть в приоритете.

Как ограничить время в соцсетях?

Существуют разные способы.

Установите лимиты времени для приложений или использовать таймеры. Многие телефоны позволяют ограничивать время в приложениях.

Отключите уведомления, чтобы вас ничего не отвлекало во время работы и других приоритетных дел.

Следите за тем, сколько времени вы проводите в соцсетях, с помощью встроенных инструментов в телефоне. Регулярное отслеживание этого показателя поможет лучше понять свои привычки и при необходимости скорректировать использование приложений.

Оценивайте свое настроение после использования приложений. Если вы чувствуете стресс или тревогу, попробуйте временно отключить или удалить приложение.

Главное — найти свой баланс, который не навредит вашему здоровью и не помешает наслаждаться полноценной жизнью.