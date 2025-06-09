Вода перед сном: как избежать проблем со сном и здоровьем

Вопрос о том, можно ли пить воду прямо перед сном, вызывает споры среди медиков. Потребление большого количества жидкости в вечернее время может привести к нежелательным последствиям для качества сна, предупреждают специалисты.

Эксперты отмечают: важно поддерживать водный баланс в течение всего дня, но за 1-2 часа до сна лучше ограничить употребление напитков. Избыток воды в организме часто провоцирует ночные пробуждения из-за необходимости посетить туалет, нарушающий нормальный цикл сна. Частые прерывания могут привести к бессоннице и ухудшению общего самочувствия.

Однако врачи признают индивидуальные особенности: некоторым людям стакан воды перед сном действительно помогает поскорее заснуть. Важно прислушиваться к реакции своего организма и регулировать питьевой режим соответственно.

Чтобы избежать жажды ночью, рекомендуется пить достаточно жидкости днем, в том числе извлекая ее из фруктов и овощей. Если позывы к мочеиспусканию возникают даже без чрезмерного употребления воды вечером, это может сигнализировать о нарушении здоровья. Ночные походы в туалет вызывают недосыпание, снижение концентрации, повышенную усталость и раздражительность.

Соблюдение правильного питьевого режима поможет сберечь качество сна и улучшить самочувствие.

Источник: faktik