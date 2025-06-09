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Запеканка из молодой капусты с сыром: полезный сезонный рецепт 0 624

Люблю!
Дата публикации: 09.06.2025
BB.LV
Запеканка из молодой капусты с сыром: полезный сезонный рецепт

Вкусный и простой способ приготовить в качестве легкого перекуса или ужина — запеканку из молодой капусты и сыра. Блюдо получается нежным и сочным. Подавайте его со сметаной или с любимым соусом.

Ингредиенты:

  • капуста белокочанная (молодая) 700 г

  • яйца куриные 3 шт.

  • растительное масло

  • сыр «Моцарелла» 200 г

  • сметана 200 г

  • зелень (зеленый лук, укроп)

  • перец черный молотый

  • соль

Приготовление:

  • Капусту мелко нарежьте соломкой, добавьте соль и слегка помните руками.

  • Зелень промойте под проточной водой, обсушите бумажным полотенцем и мелко нарежьте.

  • Сыр натрите на крупную терку.

  • В миске соедините капусту, зелень, сметану, яйца, половину натертого сыра, перец черный молотый, соль и хорошо перемешайте.

  • Форму для запекания смажьте растительным маслом, выложите в нее капустную массу, равномерно распределите и посыпьте оставшимся сыром.

  • Запекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 30 минут. Разрежьте на порции и подайте к столу.

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