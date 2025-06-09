Запеканка из молодой капусты с сыром: полезный сезонный рецепт

Вкусный и простой способ приготовить в качестве легкого перекуса или ужина — запеканку из молодой капусты и сыра. Блюдо получается нежным и сочным. Подавайте его со сметаной или с любимым соусом.
Ингредиенты:
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капуста белокочанная (молодая) 700 г
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яйца куриные 3 шт.
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растительное масло
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сыр «Моцарелла» 200 г
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сметана 200 г
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зелень (зеленый лук, укроп)
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перец черный молотый
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соль
Приготовление:
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Капусту мелко нарежьте соломкой, добавьте соль и слегка помните руками.
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Зелень промойте под проточной водой, обсушите бумажным полотенцем и мелко нарежьте.
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Сыр натрите на крупную терку.
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В миске соедините капусту, зелень, сметану, яйца, половину натертого сыра, перец черный молотый, соль и хорошо перемешайте.
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Форму для запекания смажьте растительным маслом, выложите в нее капустную массу, равномерно распределите и посыпьте оставшимся сыром.
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Запекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 30 минут. Разрежьте на порции и подайте к столу.
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