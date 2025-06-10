Угол молодости: как добиться острых скул и красивого овала лица

Вы можете безупречно владеть техникой скульптурирования и знать названия всех anti-age активов, но если четкого овала лица так и не видно — скорее всего, дело не только в уходе и макияже. Молодость и красота идет изнутри: с питания, с прикуса, с привычек. И да — даже с зубов мудрости.

Угол молодости — это выраженный угол между нижней челюстью и шеей, хорошо заметный в профиль. Именно он создает тот самый четкий контур лица, ассоциирующийся с молодостью, свежестью и подтянутой кожей.

Но как только угол сглаживается — лицо теряет четкость очертаний, появляются брыли, двойной подбородок и ощущение «расплывшегося» овала, даже если у тебя нет лишнего веса.

Коллаген — каркас молодости

Самое важное, что вы можете сделать через питание — это сохранить коллаген. Именно он отвечает за плотность кожи, острые скулы и четкий овал. Выработка коллагена снижается с возрастом, но вы можете помочь организму поддерживать его уровень.

Добавьте белок. Коллаген — это белок, и без достаточного количества аминокислот он просто не образуется. Старайся получать 1–1,5 г белка на кг массы тела.

Ограничьте сахар и жареное. Эти продукты запускают процесс гликации: коллаген «склеивается» и теряет упругость.

Не забывайте про SPF. Ультрафиолет разрушает коллаген даже в пасмурную погоду — защита обязательна круглый год.

Правильное жевание

Питание — это не только «что», но и «как». Неправильное жевание напрямую влияет на форму лица.

Жуйте на обе стороны. Привычка жевать только на одной стороне приводит к мышечному дисбалансу: одна половина лица перегружается и становится визуально более «тяжелой», вторая — ослабевает. Это может вызвать асимметрию, ускорить появление брылей, нарушить прикус и спровоцировать щелчки в челюсти или даже головные боли. Чтобы этого избежать, старайтесь осознанно чередовать стороны при жевании.

Обратите внимание на прикус. Щелчки в челюсти, скрежет зубами во сне, одностороннее жевание — все это сигналы, что пора к ортодонту. Иногда четкий овал невозможен без коррекции прикуса.

Зубы мудрости — скрытый враг молодости лица

Это неожиданно, но зубы мудрости часто становятся причиной изменений в нижней трети лица. Особенно если они:

растут под углом;

вызывают скученность зубов;

создают давление на челюсть;

нарушают прикус.

При неправильном положении третьих моляров:

челюсть смещается назад;

жевательные мышцы перенапрягаются;

подбородок «уходит»;

овал лица становится размытым, появляется второй подбородок.

Но не спешите с выводами: удалять восьмерки нужно не всем. Решение принимает врач после осмотра и диагностики.

Как ваша осанка?

Да, осанка тоже влияет на угол молодости. Когда вы сутулитесь или постоянно вытягиваете шею вперед, нижняя челюсть смещается назад, а мягкие ткани в зоне подбородка и шеи теряют опору. Это ускоряет появление второго подбородка и «размывает» контур лица.

Кстати, нарушение прикуса тоже может провоцировать проблемы с осанкой: челюсть стремится к более «удобному» положению, и тело начинает компенсировать это изменением положения головы, шеи и плеч.

Совет: обратите внимание на осанку, особенно если вы проводите много времени за компьютером. Простой комплекс упражнений на укрепление мышц спины и шеи, а также растяжка, помогут поддерживать правильное положение позвоночника и челюсти. Это не только улучшит внешний вид, но и вернет четкость овала лица.

Хотите четкий овал и свежие черты — начните с базы. Ешьте с умом, следите за привычками, не забывайте про прикус, осанку и состояние зубов. Здоровье — залог красоты.