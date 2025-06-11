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На свежую голову: как использовать мяту для волос 0 270

Люблю!
Дата публикации: 11.06.2025
Kleo
На свежую голову: как использовать мяту для волос

Освежающая и ароматная, мята обладает множеством полезных свойств для красоты волос.

Мятный эффект

Польза мяты для волос огромна и не ограничивается одним лишь освежающим эффектом. Перечная мята улучшает кровообращение в коже головы, пробуждает спящие волосяные фолликулы и стимулирует рост новых волос. Благодаря улучшенному кровообращению, корни волос получают больше питательных веществ, становятся более крепкими и устойчивыми к повреждениям. Кроме того, мята обладает антибактериальными и противогрибковыми свойствами, которые помогают бороться с перхотью и другими проблемами кожи головы, вызванными бактериями и грибками.

Мята известна своими саморегулирующими свойствами, помогает очистить кожу головы от излишков кожного сала и загрязнений, предотвращает закупорку пор и способствует здоровому росту волос. Несмотря на стимуляцию кожи головы, мята не раздражает ее, а даже наоборот – обладает успокаивающим эффектом, снимает зуд и раздражение.

Все по местам

Чаще всего экстракт мяты или ее масло добавляют в тоники для кожи головы и шампуни для волос – себорегулирующие, глубоко очищающие, препятствующие выпадению, избавляющие от перхоти. Это обусловлено тем, что мята больше влияет на корни волос и кожу головы, чем на длину, поэтому ее редко можно встретить в кондиционерах и масках.

Тем не менее, она неплохо уплотняет локоны и придает им блеск, поэтому ее отвар отлично подходит для ополаскивания: для этого залейте измельченные свежие листья мяты кипятком на 1-2 часа, процедите и храните в холодильнике. Ополаскивайте волосы холодным отваром в финале водных процедур, когда шампунь и кондиционер уже смыты: это закроет поврежденные чешуйки их кутикулы и придаст блеск.

Готовим сами

Натуральное эфирное масло перечной мяты используют многие производители косметики. Почему бы не последовать их примеру и не приготовить мятное средство для волос в домашних условиях?

К примеру, одна капля масла, добавленная в порцию шампуня, служит профилактикой выпадения и излишней выработки кожного сала.

Мятная настойка используется как натуральный стимулятор роста волос: можно купить ее в аптеке или сделать самостоятельно, залив свежие или сушеные листья мяты водно-спиртовым раствором и настояв в течение месяца. Готовая настойка разбавляется водой или гидролатом в пропорции 1 к 1 и используется для массажа корней волос 2-3 раза в неделю. Этот способ подходит для нормальной и жирной кожи головы, так как настойка подсушивает из-за спирта в составе.

Для сухого типа предпочтительней другой рецепт – на столовую ложку базового масла (оливкового, касторового или кокосового) добавьте 2-3 капли эфирного масла мяты и массируйте корни получившимся составом. Оставьте на 30-40 минут, затем промойте волосы шампунем. Такой массаж и маска уменьшают выпадение волос, пробуждают спящие луковицы, способствуют увеличению густоты локонов, а также улучшают состояние кожи головы, избавляя от шелушения и сухости.

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