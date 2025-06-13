Феноменальное трибьют-шоу Pink Floyd в Юрмале

9 июля 2025 года в концертном зале Dzintari выступит известное трибьют-шоу UK Pink Floyd Experience с концертом, посвящённым 50-летию культового альбома Wish You Were Here легендарной группы Pink Floyd.
UK Pink Floyd Experience одно из самых признанных трибьют-шоу Pink Floyd, которое выступает по всему миру уже почти двадцать лет. Концерт подарит зрителям музыкальное и визуальное наслаждение, воссоздавая звучание культовой группы. На концерте прозвучат не только композиции из Wish You Were Here, но и произведения из других знаковых альбомов -
The Wall, Animals, TheDivision Bell и The Dark Side of The Moon.
Выступление дополнит зрелищное световое и визуальное шоу, создающее неповторимую атмосферу живого концерта культовой группы. Зрителей ждут более двух часов выдающейся музыки и магии творчества Pink Floyd.
Особым акцентом вечера станут песни Lucifer Sam Сида Барретта и Childhood's End из альбома Obscured By Clouds – редко исполняемые композиции, которые поклонники оценят по достоинству. Этот концерт обещает стать значимым событием для всех любителей прогрессивного рока и фанатов группы Pink Floyd.
UK Pink Floyd Experience состоит из ярких талантливых музыкантов:
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Дэвид Пауэр, основатель UK Experience, продюсер шоу - бас-гитара, акустическая гитара;
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Рик Бенбоу, музыкальный руководитель шоу – клавиши;
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Пол Эндрюс и Майк Боллард - электрогитара, акустическая гитара, вокал;
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Майк Боллард - клавиши;
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Франческо Боррелли – барабаны;
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Эмма Стрит - вокал, перкуссия;
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Джо Патерсон-Нилд - вокал, саксофон, перкуссия.
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