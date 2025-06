Феноменальное трибьют-шоу Pink Floyd в Юрмале

9 июля 2025 года в концертном зале Dzintari выступит известное трибьют-шоу UK Pink Floyd Experience с концертом, посвящённым 50-летию культового альбома Wish You Were Here легендарной группы Pink Floyd.

UK Pink Floyd Experience одно из самых признанных трибьют-шоу Pink Floyd, которое выступает по всему миру уже почти двадцать лет. Концерт подарит зрителям музыкальное и визуальное наслаждение, воссоздавая звучание культовой группы. На концерте прозвучат не только композиции из Wish You Were Here, но и произведения из других знаковых альбомов -

The Wall, Animals, TheDivision Bell и The Dark Side of The Moon.

Выступление дополнит зрелищное световое и визуальное шоу, создающее неповторимую атмосферу живого концерта культовой группы. Зрителей ждут более двух часов выдающейся музыки и магии творчества Pink Floyd.

Особым акцентом вечера станут песни Lucifer Sam Сида Барретта и Childhood's End из альбома Obscured By Clouds – редко исполняемые композиции, которые поклонники оценят по достоинству. Этот концерт обещает стать значимым событием для всех любителей прогрессивного рока и фанатов группы Pink Floyd.

UK Pink Floyd Experience состоит из ярких талантливых музыкантов: