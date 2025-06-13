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Феноменальное трибьют-шоу Pink Floyd в Юрмале 0 465

Люблю!
Дата публикации: 13.06.2025
BB.LV
Феноменальное трибьют-шоу Pink Floyd в Юрмале

9 июля 2025 года в концертном зале Dzintari выступит известное трибьют-шоу UK Pink Floyd Experience с концертом, посвящённым 50-летию культового альбома Wish You Were Here легендарной группы Pink Floyd.

UK Pink Floyd Experience одно из самых признанных трибьют-шоу Pink Floyd, которое выступает по всему миру уже почти двадцать лет. Концерт подарит зрителям музыкальное и визуальное наслаждение, воссоздавая звучание культовой группы. На концерте прозвучат не только композиции из Wish You Were Here, но и произведения из других знаковых альбомов -

The Wall, Animals, TheDivision Bell и The Dark Side of The Moon.

Выступление дополнит зрелищное световое и визуальное шоу, создающее неповторимую атмосферу живого концерта культовой группы. Зрителей ждут более двух часов выдающейся музыки и магии творчества Pink Floyd.

Особым акцентом вечера станут песни Lucifer Sam Сида Барретта и Childhood's End из альбома Obscured By Clouds – редко исполняемые композиции, которые поклонники оценят по достоинству. Этот концерт обещает стать значимым событием для всех любителей прогрессивного рока и фанатов группы Pink Floyd.

UK Pink Floyd Experience состоит из ярких талантливых музыкантов:

  • Дэвид Пауэр, основатель UK Experience, продюсер шоу - бас-гитара, акустическая гитара;

  • Рик Бенбоу, музыкальный руководитель шоу – клавиши;

  • Пол Эндрюс и Майк Боллард - электрогитара, акустическая гитара, вокал;

  • Майк Боллард - клавиши;

  • Франческо Боррелли – барабаны;

  • Эмма Стрит - вокал, перкуссия;

  • Джо Патерсон-Нилд - вокал, саксофон, перкуссия.

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#искусство #культура #музыка
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