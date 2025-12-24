Некоторые люди уверены, что даже если они не болеют простудами и другими недугами, их иммунная система все равно ослабевает в определенные времена года. В попытках «укрепить» иммунитет они начинают употреблять витамины, закаляться и заниматься спортом. Действительно ли это эффективно?

Идея о том, что определенные действия могут «укрепить» иммунную систему, выглядит весьма привлекательной. Однако, к сожалению, иммунитет функционирует не совсем так. Поэтому давайте в первую очередь разберемся, что же это такое. Это будет полезно тем, кто не очень хорошо помнит биологию.

Иммунная система нашего организма делится на две основные категории: врожденную и адаптивную. Первая активируется при любом внешнем воздействии, тогда как адаптивная формируется со временем. Когда в организм проникает новая инфекция, иммунные клетки стремятся определить, с каким заболеванием они имеют дело. Как только они это выясняют, они мастерски создают иммунный ответ, который становится «отработанной стратегией». Если вирус снова попадает в организм, клетки уже знают, как действовать.

На этом принципе памяти основаны многие вакцины, которые содержат ослабленные бактерии или вирусы. При введении вакцины ваша иммунная система вырабатывает антитела, помогающие клеткам иммунитета обнаруживать и уничтожать «вредителей». Затем она запоминает инфекцию, так что при повторном контакте с патогеном ваше тело точно знает, как его уничтожить. Важно понимать, что этот процесс работает лишь в одном направлении: сначала происходит контакт, а затем вырабатывается иммунитет.

Это не может работать в обратном порядке, поэтому идея о «укреплении» иммунной системы не имеет смысла. Ваш организм либо уже обучен, либо еще не сталкивался с определенным заболеванием, и, следовательно, йогурт вряд ли поможет.

Проблема с гриппом и простудами заключается в том, что существует огромное количество риновирусов и штаммов гриппа, и нет способа научить организм бороться со всеми из них.

Ученые и медики подчеркивают, что лучший способ поддержать иммунную систему — не мешать ей функционировать. Она способна самостоятельно справляться в любое время года, если вы не страдаете серьезными заболеваниями. Когда вы видите рекомендации по «укреплению» иммунитета, скорее всего, они направлены на поддержание правильного количества клеток, однако это все еще спорный вопрос. Ученые до сих пор не пришли к единому мнению по этому поводу, хотя есть ряд исследований, свидетельствующих о том, что питание и образ жизни могут поддерживать иммунитет (но не улучшать и не укреплять его).

Во-первых, необходимо отметить, что для нормального функционирования всех систем организма человеку требуется около восьми часов сна. Что касается питания, то сбалансированная диета будет поддерживать вашу иммунную систему в хорошем состоянии. Исследования показывают, что белок может быть особенно важен для иммунной системы, а также на нее влияет цинк. Кроме того, было установлено, что прием витамина D снижает риск развития острых инфекций дыхательных путей. Одно из исследований, проведенное среди школьников в Японии, показало, что добавление витамина D снижает риск заболевания гриппом.

В любом случае, прием любых витаминов и добавок следует согласовать с вашим врачом.