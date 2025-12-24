Baltijas balss logotype
Как долго может храниться мед и может ли он испортиться?

Еда и рецепты
Дата публикации: 24.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Как долго может храниться мед и может ли он испортиться?

Многие продукты способны сохранять свои качества на протяжении многих лет. Вспомните, как в бабушкином буфете могут находиться консервы, которым уже много лет. А банка меда может храниться еще дольше.

 

Мед — это действительно уникальный продукт, который может оставаться пригодным для употребления в течение длительного времени. Чтобы понять, почему это так, стоит обратить внимание на его состав. Он в основном состоит из сахара и воды, соотношение которых составляет приблизительно 80% и 20% соответственно. Поскольку сахар обладает гигроскопичными свойствами и способен вытягивать воду из бактерий, им крайне сложно размножаться и выживать в меде.

Кроме того, мед имеет высокую вязкость, что лишает бактерии кислорода, необходимого для их жизнедеятельности. Наконец, мед обладает высокой кислотностью. Все эти факторы делают его крайне «негостеприимным» для микроорганизмов.

Эти свойства меда во многом обусловлены тем, как пчелы собирают нектар. В самом нектаре содержится много воды, но насекомые высушивают его, хлопая крыльями. Когда они заполняют соты, их желудочные ферменты расщепляют нектар на глюконовую кислоту и перекись водорода. Интересно, что последнюю мы используем для обработки ран!

Может ли мед испортиться?

Хотя меду сложно испортиться, это все же возможно. Чаще всего это происходит с продуктами, в которые добавляют сахар и другие компоненты. Натуральный мед может храниться годами, не теряя своих свойств.

Кстати, многие люди ошибочно полагают, что когда мед начинает «засахариваться», он испортился. На самом деле, в процессе кристаллизации глюкоза просто отделяется от воды, и такой мед по-прежнему пригоден для употребления.

