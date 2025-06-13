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Как распознать ложь в речи и поведении собеседника 0 286

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Дата публикации: 13.06.2025
BB.LV
Как распознать ложь в речи и поведении собеседника

Психолог-профайлер рассказала о методах распознавания лжи, отметив, что около половины людей склонны приукрашивать действительность, причем чаще это делают мужчины.

Эксперт: Лидия Кутузова, психолог-профайлер

Кутузова подчеркнула важность наблюдения за реакцией человека в стрессовой ситуации. По ее словам, эффективность определения вранья возрастает, если оценивать поведение в момент стресса, когда ложь становится серьезным эмоциональным фактором.

Психолог отметила, что, если человек во время разговора отдаляется назад, отступает либо ни с того, ни с сего откидывается на спинку стула, велика вероятность, что он хочет что-то скрыть.

Также эксперт указала на значение мимики, подчеркнув, что искренние намерения проявляются на лице сразу, а фальшивые — словно в замедленной съемке.

Задавая человеку вопрос, который подразумевает ответ «да» или «нет», нужно наблюдать за его реакцией. Если говорит в положительном ключе, а сам отрицательно машет головой, то верить его словам не стоит, — рассказала Кутузова.

Психолог также отметила, что для подтверждения обмана необходим систематический анализ действий человека в разных обстоятельствах, учитывающий множество факторов, включая мимику, язык тела и даже особенности почерка.

Источник: vm

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