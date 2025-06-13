Жизнь в плюс: 7 основ финансовой грамотности

Деньги нужны всем, но каждый по-своему прокладывать путь к благосостоянию. Это зависит от отношения к деньгам, финансовой грамотности и желания достичь лучшего результата.

Существуют определенные правила грамотного финансового планирования, которые нельзя нарушать. О них нам рассказала Наринэ Саркисян, финансовый консультант, эксперт в области инвестирования, бизнес-тренер. Соблюдая эти рекомендации, вы сможете выстроить свою собственную модель финансового благополучия.

Правило №1: ваши расходы не должны превышать доходы

Логично, скажите вы. Но, насколько вы соблюдаете это правило? Стремление жить в кредит, в долг, принуждает многих сначала тратить, а потом уже зарабатывать. Зачастую сумма расходов превышает заработок, так что человек нередко оказывается в долговой яме.

Правило №2: не живите в кредит

Чужие деньги тратиться очень легко, а отдаются — сложно. Банки тратит миллионы для разработки маркетинговых инструментов, с целью завлечения потребителей в свой список кредиторов.

Льготные периоды, которые, кажется, ни к чему вас не обязывают, функции cashback, сулящие проценты от потраченных покупок, просто заполонили интернет. Как не соблазниться, когда, открывая почтовый ящик, вы видите готовую кредитную карту, которая так и манит: «Потрать меня, потрать...».

Да, это соблазн. Но, нарушая правило «не живите в кредит», вы можете оказаться в долговой яме, не замечая, с чего все это началось. В этом вопросе нужно иметь очень жесткую позицию и не поддаваться искушению. Вы тратите чужие деньги, а отдаете свои, совершенно не задумываюсь о последствиях.

Правило №3: ведите учет своих расходов по дням, месяцам, годам

Зачастую люди помнят только свои крупные расходы: на покупку квартиры, машины, путешествие, и не обращают внимание на расходы по мелочам. А ведь из мелочей складываются миллионы. Не верите — проверьте.

Возьмите себе за правило записывать каждый «рубль», потраченный за день. Посчитайте деньги в начале дня, минусуйте все расходы, записанные в течение дня, подсчитайте остаток суммы вечером – и так, каждый день. Это не занимает много времени и несложно, если делать систематически.

Заведите книгу учета расходов, разнесите суммы расходов по дням, в соответствии с категориями, к примеру: продукты, коммунальные услуги, транспортные расходы, оплата учебы, вещи, косметика и прочее — в зависимости от ваших потребностей. Суммируйте расходы по каждой категории за месяц.

Правило №4: анализируйте статьи расходов по категориям каждый месяц

К примеру, вы потратили за январь 300 евро на продукты, в феврале – 400, а в марте — 250 евро. Проанализируйте, почему такая разница? Всеми ли продукты вы использовали? А сколько «товара» вы выбросили по причине непригодности к употреблению?

Составьте свой рацион питания на день, неделю и подсчитайте, сколько реально необходимо продуктов, и что именно должно входить в список, чтобы поддерживать правильный образ жизни. Оцените полученный список в деньгах и придерживайтесь этого бюджета.

Правило №5: откажитесь от ненужных трат

Конечно, заходя в супермаркет и взяв тележку, так и хочется наполнить ее доверху, но, прежде, чем это делать, задумайтесь — нужен ли вам тот или иной продукт, не станет ли этот товар еще одним «сырьем» для мусора? Если вы привыкли покупать продукты «наперед», приобретайте только те из них, которые необходимы для рассчитанного вами рациона на неделю. Что касается других категорий, то, зачастую, каждая вторая, третья покупка является ненужной.

К примеру, категория вещи. Часто мы покупаем вещь только потому, что она понравилась нам на манекене или потому, что, это стало модно, совершенно не задумываясь, как она впишется в стиль гардероба. Так, у вас уже может висеть 10 платьев в шкафу, столько же кофточек и чуть меньше юбок, а вам хочется все больше и больше.

Решающую роль здесь играют кредитные карты, которые активно предлагают в магазинах. «Себя надо баловать», — скажете вы, а я готова возразить, уточнив: «Себя надо уважать и одеваться, сохраняя свой стиль, индивидуальность и неповторимость». Этого можно добиться, совершая минимальные действия и внося изменения в сложившейся гардероб, за небольшие деньги. Оцените и проанализируйте свой гардероб – может быть, к какому-то наряду необходимо всего лишь купить новый аксессуар? Это деталь заметно освежит любимый образ.

Правило №6: не копите долги по своим обязательствам

Имеется в виду коммунальные оплаты, кредиты — если вас уже угораздило залезть в долги. Помните: «Долг платежом красен». Да и накопленная сумма долга может привезти вас к отсутствию возможности покрыть ее полностью. Не копите долги, напротив, старайтесь избавиться от них, минимизирует собственные расходы.

Правило №7: инвестируйте часть денег в будущее

Наше будущее формируется из того, что мы делаем сегодня. Деньги — это материализованная энергия нашего потенциала. Поэтому и поток денег является потоком энергии, которая выражена в бумажном эквиваленте. Получая доход и тратя столько же, мы нарушаем природный закон круговорота, при котором некоторая часть преобразуется в иную форму, с тем, чтобы в последующем вернуться к нам преумноженной, но в другом виде. Инвестировать можно в себя, собственное образование, в духовный рост, в различные финансовые инструменты, в недвижимость и прочие вещи.

Важно, прежде всего, не нарушать закон круговорота. Если уровень вашей финансовой грамотности не позволяет вам разобраться во множестве финансовых инструментов, предлагаемых рынком, обратитесь к услугам финансового консультанта. Но не пускайте вопрос инвестирования на самотек.