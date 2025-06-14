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Как избавиться от ржавчины на растениях без ущерба для урожая 0 511

Люблю!
Дата публикации: 14.06.2025
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Как избавиться от ржавчины на растениях без ущерба для урожая

Наличие вредителей и заболеваний в огороде и в саду – это одна из настоящих проблем для каждого дачника, в частности, очень часто можно встретить ржавчину на растениях. Чтобы вовремя спасти культуры от этой болезни, необходимо знать о самых эффективных методах борьбы с ней.

Если для заболеваний будут благоприятные условия, то они могут мгновенно заразить огородные и садовые культуры. Поэтому нужно обязательно осматривать листья и стебли растений, чтобы определить, нет ли на них симптомов болезней и развития грибковых инфекций.

К примеру, очень часто можно встретить на растениях наличие ржавчины, которая портит урожай. Если вы заметили первые признаки этого заболевания в огороде или в саду, срочно убирайте его. А для этого вам нужно знать, как это делать, чтобы не навредить культурам.

Какие признаки наличия ржавчины на растениях

Прежде, чем использовать какие-либо средства, осмотрите растения на наличие этой болезни. Если вы видите своего рода коричневые пустулы на стеблях и листьях растений, заполненных спорами грибов, это означает, что культуры пострадали от ржавчины.

Эти споры вызревают вместе с растениями, а в осеннее время года они имеют коричневый цвет. Эта болезнь развивается тогда, когда воздух с почвой слишком влажный, когда вы внесли очень много удобрений с содержанием азота и когда культурам не хватает калия.

Обычно от ржавчины страдают такие растения, как:

  • Розы

  • Гвоздики

  • Герань

  • Гипсофила

Как можно бороться с ржавчиной на растениях

Чтобы избавиться от ржавчины, уберите пострадавшие растения и сожгите их за пределами своего участка. Затем обработайте места, где у вас росли эти культуры, известью в количестве 200-300 граммов на один квадратный метр.

Источник: novyny.live

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