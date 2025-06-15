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Чтобы в жару лицо не блестело как блинчик с маслом 0 440

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Дата публикации: 15.06.2025
Doctorpiter
Чтобы в жару лицо не блестело как блинчик с маслом

Для людей с жирной кожей жаркая погода может стать вызовом. Однако врачи знают способы облегчить себе жизнь и сохранить лицо даже в самые знойные дни.

Лето может стать настоящим испытанием для людей с жирной кожей. В жару лицо обильно потеет, приобретает неприятный блеск да еще и может покрыться прыщами.

Исправить ситуацию помогут матирующие салфетки. О том, по какому принципу работает это средство и как его правильно выбрать, рассказала дерматолог Елизавета Шухман.

Эксперт - Елизавета Шухман, дерматолог, косметолог

Секундное средство

Как отмечает врач, матирующие салфетки просто впитывают избытки жира с поверхности кожи. Благодаря этому лицо выглядит более матовым, ощущается чистым и свежим. Огромное преимущество таких салфеток в том, что их можно использовать поверх макияжа без риска стереть тональный крем.

Работают они очень просто: нужно просто промокнуть листочком все лицо, уделив особое внимание самым жирным зонам.

Чтобы салфетки лучше впитывали себум, их пропитывают различными составами. И в этом может скрываться главный недостаток этого бьюти-средства.

«Матирующие салфетки в большинстве случаев безопасны для кожи. Однако, как и с любым продуктом, возможны индивидуальные реакции. Если у вас чувствительная кожа или есть склонность к акне, нужно быть осторожными. Частое использование салфеток может привести к механическому раздражению, если салфетки пропитаны слишком агрессивным составом или используются слишком часто.

Кроме того, некоторые салфетки могут содержать добавки (ароматизаторы, спирт), которые могут вызвать раздражение, особенно у людей с чувствительной кожей.

Лучше выбирать салфетки, в составе которых нет агрессивных химических веществ и спирта», — объясняет врач.

Чем заменить салфетки

Впрочем, матирующие салфетки — вещь одноразовая и расходуется очень быстро. Если хотите заменить это бьюти-средство, обратите внимание на матирующие пудры. Пудра поможет контролировать блеск и продлит стойкость вашего макияжа.

Кроме того, есть специальные эмульсии и кремы с матирующим эффектом.

Радикальный способ справиться с жирностью кожи — использовать для лица обычную клейкую ленту или бумажный скотч. Однако такой лайфхак подойдет для экстренных случаев — например, во время фотосъемок.

Полезные советы

Если ваше лицо летом начинает очень быстро блестеть — как натертый маслом блинчик — одними салфетками, скорей всего, проблему не решить. Лучше подходить к вопросу комплексно.

Вот что можно предпринять, если ваша склонная к жирности кожа в жаркую погоду еще активнее выделяет себум.

  • Регулярный уход за кожей. Используйте гелевые очищающие средства и легкие увлажняющие кремы. Избегайте тяжелых кремов и масел.

  • Применение тоников и лосьонов. После очищения кожи используйте тоник, который поможет сбалансировать уровень масла.

  • Маски с глиной. Помогут контролировать избыток жира. Это можно делать 1-2 раза в неделю, чтобы избежать пересушивания.

  • Использование продуктов с салициловой кислотой. Они помогут контролировать выработку жира и предотвращают появление акне.

  • Легкий матирующий крем или bb-крем вместо тонального. Это поможет сохранить легкое покрытие и матовость.

  • Правильная диета. Сократите количество жирной пищи и сладкого — это тоже может повлиять на состояние кожи.

  • Солнцезащитный крем. Это убережет кожу от повреждений и предотвратит активное выделение жира, связанное с воздействием солнца. Выбирайте легкие формулы, которые не забивают поры.

  • Регулярное увлажнение. Несмотря на то что ваша кожа жирная, ей все равно требуется увлажнение. Используйте легкие, некомедогенные увлажнители.

Соблюдая эти рекомендации, вы сможете минимизировать жирный блеск и поддерживать свою кожу здоровой в летнюю жару.

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