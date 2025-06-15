Чтобы в жару лицо не блестело как блинчик с маслом

Для людей с жирной кожей жаркая погода может стать вызовом. Однако врачи знают способы облегчить себе жизнь и сохранить лицо даже в самые знойные дни.

Лето может стать настоящим испытанием для людей с жирной кожей. В жару лицо обильно потеет, приобретает неприятный блеск да еще и может покрыться прыщами.

Исправить ситуацию помогут матирующие салфетки. О том, по какому принципу работает это средство и как его правильно выбрать, рассказала дерматолог Елизавета Шухман.

Эксперт - Елизавета Шухман, дерматолог, косметолог

Секундное средство

Как отмечает врач, матирующие салфетки просто впитывают избытки жира с поверхности кожи. Благодаря этому лицо выглядит более матовым, ощущается чистым и свежим. Огромное преимущество таких салфеток в том, что их можно использовать поверх макияжа без риска стереть тональный крем.

Работают они очень просто: нужно просто промокнуть листочком все лицо, уделив особое внимание самым жирным зонам.

Чтобы салфетки лучше впитывали себум, их пропитывают различными составами. И в этом может скрываться главный недостаток этого бьюти-средства.

«Матирующие салфетки в большинстве случаев безопасны для кожи. Однако, как и с любым продуктом, возможны индивидуальные реакции. Если у вас чувствительная кожа или есть склонность к акне, нужно быть осторожными. Частое использование салфеток может привести к механическому раздражению, если салфетки пропитаны слишком агрессивным составом или используются слишком часто.

Кроме того, некоторые салфетки могут содержать добавки (ароматизаторы, спирт), которые могут вызвать раздражение, особенно у людей с чувствительной кожей.

Лучше выбирать салфетки, в составе которых нет агрессивных химических веществ и спирта», — объясняет врач.

Чем заменить салфетки

Впрочем, матирующие салфетки — вещь одноразовая и расходуется очень быстро. Если хотите заменить это бьюти-средство, обратите внимание на матирующие пудры. Пудра поможет контролировать блеск и продлит стойкость вашего макияжа.

Кроме того, есть специальные эмульсии и кремы с матирующим эффектом.

Радикальный способ справиться с жирностью кожи — использовать для лица обычную клейкую ленту или бумажный скотч. Однако такой лайфхак подойдет для экстренных случаев — например, во время фотосъемок.

Полезные советы

Если ваше лицо летом начинает очень быстро блестеть — как натертый маслом блинчик — одними салфетками, скорей всего, проблему не решить. Лучше подходить к вопросу комплексно.

Вот что можно предпринять, если ваша склонная к жирности кожа в жаркую погоду еще активнее выделяет себум.

Регулярный уход за кожей. Используйте гелевые очищающие средства и легкие увлажняющие кремы. Избегайте тяжелых кремов и масел.

Применение тоников и лосьонов. После очищения кожи используйте тоник, который поможет сбалансировать уровень масла.

Маски с глиной. Помогут контролировать избыток жира. Это можно делать 1-2 раза в неделю, чтобы избежать пересушивания.

Использование продуктов с салициловой кислотой. Они помогут контролировать выработку жира и предотвращают появление акне.

Легкий матирующий крем или bb-крем вместо тонального. Это поможет сохранить легкое покрытие и матовость.

Правильная диета. Сократите количество жирной пищи и сладкого — это тоже может повлиять на состояние кожи.

Солнцезащитный крем. Это убережет кожу от повреждений и предотвратит активное выделение жира, связанное с воздействием солнца. Выбирайте легкие формулы, которые не забивают поры.

Регулярное увлажнение. Несмотря на то что ваша кожа жирная, ей все равно требуется увлажнение. Используйте легкие, некомедогенные увлажнители.

Соблюдая эти рекомендации, вы сможете минимизировать жирный блеск и поддерживать свою кожу здоровой в летнюю жару.