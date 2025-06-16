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Это гормоны, детка! Как любовь меняет химию тела 0 266

Люблю!
Дата публикации: 16.06.2025
BB.LV
Это гормоны, детка! Как любовь меняет химию тела

Как любовь, которая является предметом многих исследований и является чрезвычайно сложной эмоцией, меняет химию тела? Узнайте о функционировании гормонов, вызывающих чувство влюбленности, и о влиянии этих гормонов на организм.

Влюбленные выделяют гормон счастья

В случае влюбленности человек; с активной и сбалансированной секрецией гормонов, таких как дофамин, серотонин и норадреналин, он вступает в другой опыт в физическом и психическом смысле, говорит доцент кафедры эндокринологии и болезней обмена веществ.

Гормон любви и преданности, окситоцин, обеспечивает постоянство любви. Когда чувство любви вторгается в разум, система работы мозга может измениться. Во время сканирования мозга (МРТ), когда испытуемые видят фотографии людей, в которых они влюблены, или думают о них, наблюдаются изменения в таких областях их мозга, как внутренняя часть островковой области, передняя часть коры головного мозга, гиппокамп.

Эти зоны являются наиболее важными частями “системы вознаграждений”, которые также активируются в других ситуациях, которые берут на себя управление человеком, таких как злоупотребление психоактивными веществами, и дают человеку ощущение “вознаграждения”, когда они становятся активными. В случае влюбленности почти все, что связано с влюбленным человеком, начинает занимать разум влюбленного человека.

Некоторые гормоны усиливают любовь

Любовь также положительно влияет на уровень половых гормонов, таких как тестостерон, андроген, эстроген, прогестерон, у людей. Кроме того, некоторые повышенные уровни нейрохимикатов или гормонов также усиливают любовь. Одним из самых известных из этих веществ является повышенное содержание дофамина.

Дофамин - это средство химической коммуникации, используемое центрами вознаграждения, и, как и любая ситуация, стимулирующая эту систему, любовь повышает уровень дофамина. Как и у наркоманов, повышение уровня дофамина все более обостряет ум человека, привязывая его к человеку, в которого он влюблен, и делая его зависимым от него.

Еще одно вещество, количество которого увеличивается в свежих менестрелях, - это NGF (фактор роста нейронов), известный как фактор развития нервов. Существует широкий консенсус в отношении того, что это вещество является очень важным посредником в возникновении романтических чувств.

Еще одно вещество, связанное с любовью, - это серотонин (5-гидрокси-триптамин), который тесно связан с нашей сытостью, регулярностью настроения и уровнем счастья. На первых этапах любви уровень серотонина заметно снижается. С другой стороны, серотонин, снижающийся в мозге влюбленного, объединяется с влюбленным человеком и направляет всю свою умственную и физическую работу на человека, в которого он влюблен, чтобы завершить ее”.

Любовь делает тебя красивой

Говоря о том, что гормоны, выделяемые во время любви, вызывают у человека физические различия, а также эмоциональные изменения. Гормоны, выделяемые во время любви, придают волосам и коже сияние, глазам жизненную силу и человеку положительную жизненную энергию. Кроме того, желание выглядеть красивее для человека, даже если он влюблен, также увеличивает желание заботиться о себе. Наряду с повышенной самооценкой и эгоизмом во взаимной любви люди чувствуют себя более сильными и привлекательными, чем когда-либо прежде.

Это вызывает привыкание

Положительные или отрицательные изменения, которые он вносит в настроение и психологию, связанные с влюбленностью, также могут вызвать у человека зависимость от этого чувства. Любовь может вызвать у человека психологическую зависимость. В любовной зависимости, которая выходит за рамки обычной любви, человек ставит человека, в которого он влюблен, в центр своей жизни.

Как и наркоманы, зависимые от психоактивных веществ, любовные наркоманы демонстрируют поведение, направленное на то, чтобы забыть обо всех своих проблемах, находясь с человеком, от которого они зависят, то есть с человеком, которого они любят. Однако, когда наркомана бросают в любви, жизнь для него становится пустой и бессмысленной. В то время как личности, не являющиеся наркоманами, легче принимают прекращение отношений, любовные наркоманы никогда не готовы принять разрыв.

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#химия #любовь
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