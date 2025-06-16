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Синдром опустевшего гнезда: как родителям безболезненно пережить сепарацию детей 0 259

Люблю!
Дата публикации: 16.06.2025
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Синдром опустевшего гнезда: как родителям безболезненно пережить сепарацию детей
ФОТО: Freepik

Синдромом опустевшего гнезда называют чувства родителей, дети которых выросли и покинули родительский дом, начав весь самостоятельный путь.

Мы все хотим, чтобы наши дети выросли счастливыми, здоровыми и независимыми. Однако это последнее желание более чем горько-сладкое, когда речь идет о взрослых детях, и оно может причинить вам боль, когда они начнут вылетать из гнезда.

Синдромом опустевшего гнезда называют чувства родителей, дети которых выросли и покинули родительский дом, начав весь самостоятельный путь.

Эксперты рассказали Woman`sWorld, как справиться с синдромом пустого гнезда, приняв амбивалентные чувства, переоткрыв свои увлечения и написав этот следующий раздел на своих условиях. В конце концов, этот новый этап жизни — это не только о приветствии людей, которыми стали ваши дети, но и о том, чтобы осознать, насколько вы продолжаете расти.

Проверьте свои эмоции

Ками Гилмор, автор книги «Отпустите мою хватку: надежда родительского сердца, когда дети покидают гнездо и учатся летать», сравнивает это событие с «эмоциональной тошнотой», когда вы переживаете все — от горя до страха. Вы также можете по-разному относиться к каждому ребенку, что приводит к чувству вины. «Моя дочь была легкой, и я была опустошена, когда она ушла, но мой средний сын испытывал трудности, и я хотела, чтобы он скорее начал новую главу». Просто напомните себе, что такие контрастные чувства естественны, уверяет она. Каждая эмоция, которую вы испытываете, важна.

Укрепляйте связи

На этом этапе жизни нормально ощущать потерю идентичности, отмечает эксперт по психическому здоровью Рут К. Уайт, доктор философии. К примеру, если вы одиноки, одиночество может стать проблемой, говорит она. Свободное время, которое раньше было структурировано вокруг ритмов школьной жизни вашего ребенка, также может быть вызовом. Чтобы справиться, она призывает обращаться к другим женщинам. Крайне важно объединяться через общие интересы, чтобы восполнить этот пробел.

Увеличьте свою «зарплату»

Когда ваши дети уходят из дома, вы получаете повышение, заявляет Джилл Сэвидж, автор книги «Пустое гнездо, полная жизнь». Это потому, что ваши деньги больше не нужно делить на столько направлений. Она призывает использовать этот подъем, чтобы расставить приоритеты в своих нуждах, независимо от того, означает ли это посещение занятий или сосредоточение на пенсионных целях. Это полезно не только вам, но и вашим детям, потому что, когда они видят, как вы процветаете, они чувствуют свободу процветать самим.

Теперь, когда все ваше гнездование принесло плоды, когда ваши дети взлетают самостоятельно, пора подумать об «обратном гнездовании», говорит Гилмор. Вам решать, означает ли это буквальный ремонт или переосмысление вашей жизни более образно. «Я делала все: от создания диорам кукольных домиков до написания письма себе 8-летней, где рассказывала ей, что теперь у меня есть свобода стремиться к новым целям — это помогло мне оставаться ответственной перед собой», говорит писательница.

Наслаждайтесь новой «луной»

Это время свободы, а не дополнительных супружеских обязательств. Вот почему нужно наслаждаться «луной пустого гнезда». Планируйте свидания и отпуска, покупку, например, велосипеда и пробуйте новые хобби. Это важный сезон для вашего брака, поэтому исследуйте его вместе.

Расправьте крылья

Когда Гилмор стала одинокой, она вызвалась ухаживать за бельчатами в реабилитационном центре дикой природы. «Я помню, как мне говорили не обнимать их, потому что они станут слишком зависимы от меня, — вспоминает она. — Это нашло отклик во мне. Моим детям не нужно, чтобы я постоянно за ними следила — им нужно, чтобы я вела полноценную жизнь, потому что, как мамы, мы всегда моделируем, как будет выглядеть их будущее».

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