Кейт Миддлтон в белоснежном наряде появилась на церемонии Ордена Подвязки

Кейт Миддлтон вместе с принцем Уильямом и другими членами королевской семьи посетила очередное торжественное мероприятие. Принцесса Уэльская появилась на церемонии Ордена Подвязки, которую пропустила в прошлом году в связи с болезнью.

Миддлтон выбрала элегантный наряд — она облачилась в белоснежный костюм, шляпку и бежевые туфли-лодочки. Жемчужные бусы придали образу принцессы изысканности. Принц Уильям, будучи членом Ордена, вышел в национальном костюме для церемоний. Так же были одеты его отец Карл III, королева-консорт Камилла и другие представители королевской семьи.

«Было приятно присутствовать сегодня на церемонии Ордена Подвязки в Виндзоре. Блестящее празднование традиций, служения и долга. Спасибо всем, кто участвовал в этом мероприятии», — написали Кейт и Уильям в своем официальном аккаунте в соцсети и опубликовали фото с церемонии.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон.

Орден Подвязки — это старейший и высший рыцарский орден в Великобритании. Он был учрежден королем Эдуардом III около 700 лет назад. В состав ордена входят король, который является сувереном Подвязки, королева, а также некоторые члены королевской семьи и несколько компаньонов.