"Пьяный арбуз" - это отличная алкогольная закуска на компанию людей. Как ее сделать, рассказал блогер Джон Ронди, выкладывающий видео в сеть под ником johnnydrinks.
Ингредиенты:
большой арбуз
бутылка крепкого алкоголя (например, водки)
Способ приготовления:
Арбуз следует положить на бок и вырезать в его корочке прямоугольную дыру. Корку из нее следует достать, и, орудуя ложкой, освободить внутри немного места.
После этого переливаем бутылку внутрь арбуза и ждем, пока алкоголь выльется. Остается закрыть импровизированное "окошечко" куском корочки и разместить арбуз в холодильнике на несколько часов.
За это время арбуз пропитается алкоголем и сам станет алкогольным. Следует осторожно слить арбузную водку, которая будет держаться сверху – и можно нарезать.
Это идеальный рецепт для компании или летней вечеринки.
