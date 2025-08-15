Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Летний хит — «пьяный» арбуз для дружеских застолий 1 336

Люблю!
Дата публикации: 15.08.2025
BB.LV
Изображение к статье: Летний хит — «пьяный» арбуз для дружеских застолий

"Пьяный арбуз" - это отличная алкогольная закуска на компанию людей. Как ее сделать, рассказал блогер Джон Ронди, выкладывающий видео в сеть под ником johnnydrinks.

Ингредиенты:

большой арбуз

бутылка крепкого алкоголя (например, водки)

Способ приготовления:

  • Арбуз следует положить на бок и вырезать в его корочке прямоугольную дыру. Корку из нее следует достать, и, орудуя ложкой, освободить внутри немного места.

  • После этого переливаем бутылку внутрь арбуза и ждем, пока алкоголь выльется. Остается закрыть импровизированное "окошечко" куском корочки и разместить арбуз в холодильнике на несколько часов.

  • За это время арбуз пропитается алкоголем и сам станет алкогольным. Следует осторожно слить арбузную водку, которая будет держаться сверху – и можно нарезать.

Это идеальный рецепт для компании или летней вечеринки.

Источник: news.hochu

×
Читайте нас также:
#еда
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Ученые предупредили о возможных рисках избытка витамина B12
Изображение к статье: Кайли Миноуг.
Изображение к статье: Оптимальными показателями артериального давления считаются 120 мм на 80 мм рт. ст. и ниже.
Изображение к статье: Ложь нередко проявляется не в самих словах, а в поведении человека.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Дональд Трамп
В мире
Изображение к статье: «Выбери латвийский товар». Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Люди из стали: какие знаки зодиака отличаются невероятной силой духа
Люблю!
Изображение к статье: Покупатель с корзинкой в магазине
Политика
Изображение к статье: Кабинет министров. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: урна для бюллетеней на выборах
Политика
Изображение к статье: Дональд Трамп
В мире
Изображение к статье: «Выбери латвийский товар». Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Люди из стали: какие знаки зодиака отличаются невероятной силой духа
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео