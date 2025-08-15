Ингредиенты:

большой арбуз

бутылка крепкого алкоголя (например, водки)

Способ приготовления:

Арбуз следует положить на бок и вырезать в его корочке прямоугольную дыру. Корку из нее следует достать, и, орудуя ложкой, освободить внутри немного места.

После этого переливаем бутылку внутрь арбуза и ждем, пока алкоголь выльется. Остается закрыть импровизированное "окошечко" куском корочки и разместить арбуз в холодильнике на несколько часов.