Памела Андерсон представила уникальные маринованные огурцы с лепестками роз 1 771

Люблю!
Дата публикации: 15.08.2025
Памела Андерсон выпустила лимитированную серию маринованных огурцов. Как сообщает ЖАРА ФМ, одна банка обойдется любителям соленого в 38 долларов.

В составе огурцов от Памелы — исключительно экологически чистые продукты. Это вода, дистиллированный и яблочный уксус, укроп, чеснок, перцы чили Фресно и Гуахильо, семена горчицы, копченая морская соль и лепестки роз — их Андерсон постоянно добавляет в свои соус для спагетти и в чай.

Все вырученные от продажи огурцов средства пойдут в некоммерческую организацию California Wildlife Center. Она уж около 30 лет заботится о диких животных на побережье Калифорнии.

Памела решила заняться производством огурцов во время завтрака в резиденции Flamingo Estate в Лос-Анджелесе — тогда звезда вспомнила семейные традиции засолки и рецепт своей двоюродной тети, огурцы которой неоднократно выигрывали разные конкурсы.

Рецепт, ставший основой новинки, принадлежит ее двоюродной бабушке Ви, чьи маринованные огурцы были известны далеко за пределами семьи и удостаивались наград. Андерсон добавила в классическую формулу особый штрих — сушеные лепестки роз, придающие закуске необычный аромат.

Автор - Светлана Тихомирова
