В составе огурцов от Памелы — исключительно экологически чистые продукты. Это вода, дистиллированный и яблочный уксус, укроп, чеснок, перцы чили Фресно и Гуахильо, семена горчицы, копченая морская соль и лепестки роз — их Андерсон постоянно добавляет в свои соус для спагетти и в чай.

Все вырученные от продажи огурцов средства пойдут в некоммерческую организацию California Wildlife Center. Она уж около 30 лет заботится о диких животных на побережье Калифорнии.

Памела решила заняться производством огурцов во время завтрака в резиденции Flamingo Estate в Лос-Анджелесе — тогда звезда вспомнила семейные традиции засолки и рецепт своей двоюродной тети, огурцы которой неоднократно выигрывали разные конкурсы.

