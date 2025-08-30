Мифы об аритмии сердца: это должна знать каждая женщина

Аритмия сердца — одно из самых распространенных сердечно-сосудистых заболеваний в мире, которое нередко остается вне поля зрения женщин. Нарушения ритма окружены множеством мифов, которые вводят в заблуждение и мешают вовремя позаботиться о здоровье. Врач-кардиолог Виталий Зафираки рассказал о самых распространенных домыслах об аритмиях и дал советы, на что стоит обратить внимание, чтобы вовремя принять меры.

«Часто „аритмия“ упоминается как самостоятельное заболевание. Однако существует множество сердечных аритмий, среди которых есть как очень серьезные и угрожающие жизни, так и более умеренные. Наиболее частые виды — это экстрасистолия и фибрилляция предсердий», — рассказывает наш эксперт.

Миф 1: Аритмии сердца встречаются лишь у пожилых

«Действительно, некоторые аритмии, например уже упомянутая фибрилляция предсердий, более характерны для людей пожилого возраста, другие (экстрасистолия) могут встречаться в любом возрасте. И многое здесь будет зависеть от того основного заболевания, на фоне которого развилось то или иное нарушение ритма сердца», — утверждает врач.

За последние десятилетия стали чаще диагностировать фибрилляцию предсердий у женщин и в среднем возрасте. Это связано с ростом хронического стресса, нарушениями сна, малоподвижным образом жизни и увеличением числа сердечно-сосудистых факторов риска уже в молодом возрасте. Дополнительным фактором стал и COVID−19: перенесенная инфекция у некоторых людей приводит к воспалительным изменениям в сердечной ткани, что также может провоцировать развитие аритмий, в том числе у людей без выраженных хронических заболеваний.

Миф 2: Аритмии всегда сопровождаются болью и другими неприятными ощущениями

«Заболевание лишь у части людей проявляется такими симптомами, например, как дискомфорт в грудной клетке, сердцебиение, ощущение перебоев сердечного ритма, одышкой и другими. В то же время во многих случаях даже серьезные нарушения сердечного ритма могут и не сопровождаться субъективными ощущениями», — уточняет кардиолог.

Женщины нередко игнорируют ощущение перебоев сердечного ритма, учащенное сердцебиение, преходящее в головокружение, периодические слабость и одышку, списывая их на стресс, возраст, усталость или проявления менопаузы. Однако даже если симптомов нет, некоторые аритмии могут представлять угрозу здоровью. «Я бы обратил внимание на фибрилляцию предсердий, поскольку эта аритмия, более характерная для людей пожилого возраста, может не сопровождаться субъективными ощущениями, но при этом увеличивает риск инсульта в 5 раз», — подчеркнул Виталий.

Миф 3: Аритмию можно легко выявить тонометром или «умными часами»

«Умные часы», тонометры и фитнес-браслеты популярны среди женщин, следящих за здоровьем, однако эти устройства уступают по точности профессиональным медицинским диагностическим приборам. Они могут измерять пульс, снимать упрощенное ЭКГ, и в ряде случаев это помогает врачу уловить редкие эпизоды аритмии, особенно если они возникают редко. «Гаджеты могут дополнить диагностическую информацию, собираемую врачом, и быть полезными для самоконтроля. Но точный диагноз все же устанавливает только специалист после полноценного обследования, которое выявит не только само заболевание, но и факторы риска, провоцирующих его и сопутствующие болезни», — уточняет кардиолог.

Миф 4: Операция на сердце — это крайняя мера при аритмиях

Что касается лечения, миф о том, что операция на сердце — это исключительно крайняя мера, когда остальные возможности исчерпаны, не соответствует современным подходам к лечению. Целый ряд сердечных аритмий в наши дни уже не лечат консервативно, а сразу же при их выявлении рассматривают возможность операции.

«Скорее, это даже не операции в традиционном понимании, а малоинвазивные вмешательства на основе катетерных технологий, когда, проведя катетер-электрод к сердцу через пунктированный сосуд, мы получаем возможность установить источник аритмии, ее механизм и, локально воздействуя на уязвимое звено аритмии с помощью радиочастотной энергии, устранить само заболевание», — поясняет врач.

Такие малоинвазивные технологии лечения целого ряда сердечных аритмий не требуют длительной госпитализации и реабилитации. Во многих случаях, но не во всех, это избавляет от необходимости многолетнего приема антиаритмических препаратов, но главное — это, конечно, консультироваться со своим врачом.

«Женщины часто забывают о своем здоровье, погружаясь в заботы о детях, муже, партнере или о пожилых родителях. Но именно забота о себе в случаях, когда речь идет о сохранении и поддержании здоровья сердца, становится основой благополучия всей семьи», — заключил Виталий.