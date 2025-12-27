Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес рассматривает возможность возвращения Зинедина Зидана на должность главного тренера клуба. Об этом сообщает RMadrid actu со ссылкой на источники, близкие к клубу.

Руководство клуба предпринимает усилия для того, чтобы отговорить французского специалиста от заключения предварительного контракта со сборной Франции. В соответствии с планами «Реала», Зидан должен возглавить команду в сезоне 2026 года.

В качестве главного тренера «Королевского клуба» Зидан одержал три победы в Лиге чемпионов подряд.

На данный момент мадридцев возглавляет испанский наставник Хаби Алонсо.