Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Диетолог назвала 5 закусок, которые сжигают жир на животе 0 545

Люблю!
Дата публикации: 31.08.2025
1001sovet
Диетолог назвала 5 закусок, которые сжигают жир на животе

Эти сытные закуски способствуют похудению.

Можно сделать сколько угодно скручиваний, чтобы избавиться от жира на животе, но это не поможет. Нужно изменить свой рацион и тогда вы добьетесь успеха.

Диетолог Тара Коллингвуд в комментарии Eat This, Not That рассказала, есть ли закуски, которые помогают избавиться от живота.

"Нет волшебной закуски, которая сама по себе растапливает жир на животе, но правильный выбор может помочь контролировать аппетит, стабилизировать уровень сахара в крови и поддерживать мышцы, и все это играет роль в уменьшении общего количества жира в организме, включая жир на животе. Сочетание белков, клетчатки и полезных жиров в закусках надолго дает чувство сытости и помогает избежать переедания, которое может свести на нет все усилия по похудению", - объяснила эксперт.

Греческий йогурт с ягодами

"Белок для сохранения мышечной массы. Плюс антиоксиданты и клетчатка для здоровья кишечника и сытости", - говорит Коллингвуд.

Яблочные дольки с миндальным или арахисовым маслом

"Комбинация клетчатки и полезных жиров, которая стабилизирует уровень сахара в крови и сдерживает чувство голода", - объяснила диетолог.

Хумус с овощами

Хумус с овощами, как морковь, сельдерей и перец, - это красочный, богатый белком и питательными веществами перекус.

"Растительный белок, клетчатка и минералы поддерживают энергию, не повышая уровень сахара в крови", — говорит Коллингвуд.

Вареные яйца

"Белок для поддержки мышц и поддержания метаболизма", - указала она.

Варите яйца заранее и храните их в холодильнике, чтобы легко перекусить.

Жареный нут

"Хрустящие, богатые клетчаткой и белком, он станет отличным заменителем чипсов", - говорит диетолог.

По ее словам, каждая из этих закусок поможет создать сбалансированную диету

"Хотя эти закуски не помогут уменьшить жир именно на животе, они помогают создать сбалансированный рацион с контролируемым количеством калорий, который со временем поддерживает более здоровое состояение тела", — говорит Коллингвуд.

Читайте нас также:
#полезная еда
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
2

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета
Опасна ли сушка волос феном? Разбираем плюсы и минусы
Опасна ли сушка волос феном? Разбираем плюсы и минусы
«Не отпускает»: почему некоторые расставания «болят» годами, и что это говорит о вас
«Не отпускает»: почему некоторые расставания «болят» годами, и что это говорит о вас
Любовь и стиль: Ричард Гир и его супруга покорили Милан
Любовь и стиль: Ричард Гир и его супруга покорили Милан 126
Необычные симптомы сердечной болезни: от усталости до чихания
Необычные симптомы сердечной болезни: от усталости до чихания 132
Яркость, слои и деним: чем запомнилась миланская неделя моды SS26
Яркость, слои и деним: чем запомнилась миланская неделя моды SS26 104
Опасные соседи для вашего смартфона
Опасные соседи для вашего смартфона 149

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

скриншот Facebook.com
Политика
«Бедняжка, чего нос опустил!?» Грустного Кариньша на велосипеде высмеяли в соцсетях 50
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной
Техно
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной 39
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить
Люблю!
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить 47
Могучее изделие подняло дух украинцев. Иконка видео
В мире
Украинский подводный дрон TLK-1000 угрожает Крымскому мосту и базам ЧФ 64
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета
Люблю!
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета 75
Прислушивается к советам - Силиня с Рютте на короткой ноге
Политика
Прислушивается к советам - Силиня с Рютте на короткой ноге 69
скриншот Facebook.com
Политика
«Бедняжка, чего нос опустил!?» Грустного Кариньша на велосипеде высмеяли в соцсетях 50
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной
Техно
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной 39
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить
Люблю!
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить 47

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео