Между нами, девочками: 5 вещей, о которых мужчинам не стоит рассказывать

Люблю!
Дата публикации: 31.08.2025
BB.LV
Между нами, девочками: 5 вещей, о которых мужчинам не стоит рассказывать

Все мы разные, и отношения, в том числе романтические, выстраиваем по-разному. Одни предпочитают не иметь никаких секретов от любимого партнера, другие же держат некоторые детали своей жизни в тайне. Логика последних обычно сводится к следующему: хоть мы с мужчинами и не с разных планет, но они все же смотрят на мир другими глазами. И то, что нам, представительницам прекрасного пола, кажется абсолютно нормальным, им попросту не понять.

Стоимость вашей одежды и аксессуаров

Женщинам, как правило, легче решиться на покупку брендовой сумки или пары обуви с неприличным количеством нулей в цене, пишет woman Такие вещи словно обладают особой магией, и носить их — сплошное удовольствие. К тому же нельзя не признать, что даже в современных реалиях ассортимент женской одежды и аксессуаров значительно шире, нежели мужской. В общем, незачем травмировать особо впечатлительных вторых половинок деталями удачного шопинга. Особенно в самом начале отношений: как знать, вдруг кавалера больше заинтересует ваше финансовое положение, нежели богатый внутренний мир.

Детали бьюти-рутины

Регулярный уход за собой — важный аспект жизни представительниц прекрасного пола, требующий массы времени, больших усилий и зачастую не менее крупных денежных затрат. И хотя мужские стрижки и маникюр уже достаточно давно не считаются чем-то диковинным, мужчины все же не осознают всю ценность процедур, ради которых мы ходим в салоны красоты. Да и зачем им быть в курсе всех деталей, делающих нас еще более привлекательными и уверенными в себе? Пусть довольствуются результатом, не вникая в сам процесс. А новый любимый оттенок лака или чудотворную увлажняющую маску лучше обсудить с подругами: все-таки они о подобных вещах лучше осведомлены.

Мнения родственников о вашем партнере

Близкие люди не всегда разделяют наши взгляды и вкусы, поэтому нет ничего страшного в том, если они не оценят вашего партнера по достоинству. А вот ему об этом вовсе не обязательно знать. Во-первых, такая информация может послужить катализатором навязчивых и не самых приятных мыслей у партнера. Во-вторых, у него самого может испортиться мнение о родителях или других родственниках, не пришедших в восторг от вашего выбора. Да и зачем тратить время на подобные обсуждения? Только вы вдвоем куете свое счастье, и оглядываться на мнения других людей в таком деле точно не стоит.

Ваше мнение о его матери

Отношения возлюбленного с его матерью также ни в коем случае не должны отражаться на ваших отношениях. Лучше, конечно, связывать свою жизнь с человеком уже после знакомства с членами его семьи, когда вы убедитесь в том, что они приятные люди, и вы с радостью найдете общий язык с ними. Но, если все сложилось иначе, и ни сама свекровь, ни ее подход к жизни не особо вам откликаются, не акцентируйте на этом внимание. Попробуйте сосредоточиться на позитивных чертах ее личности или просто держите дистанцию. Любимый будет вам признателен за вашу дипломатичность и поддержку, да и вы сбережете нервы.

Намерение похудеть

Желание улучшить физическую форму, избавившись от пары-тройки лишних килограммов, — ваше личное дело. Во-первых, если активно разглагольствовать на эту тему, вашему партнеру, возможно, станет неловко есть то, что он хочет: вы-то худеете, ограничиваете себя, а он вовсю испытывает гастрономические удовольствия. Во-вторых, новоиспеченный возлюбленный, который еще недостаточно хорошо вас знает, и вовсе может подумать, что вы не уверены в себе. И не будем забывать, что отдельные личности считают приемлемым подшучивать над женским животиком, целлюлитом и прочими абсолютно естественными вещами. Хотя, конечно, в таком случае сразу же будут расставлены все точки над i…

#мужчина и женщина
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео