3 факта о мужчинах, которые нужно знать каждой женщине

Люблю!
Дата публикации: 01.09.2025
BB.LV
3 факта о мужчинах, которые нужно знать каждой женщине

Что нужно понимать про мужчин, чтобы строить крепкие, открытые отношения.

Эксперт - Яна Катаева, психолог

1. Любое его недовольство стоит умножать на два

Тут надо оговориться, что есть мужчины очень ворчливые, раздражительные, которые много выдают недовольства. В этом пункте не про них, а про большинство мужчин, которые склонны что-то замалчивать, что-то терпеть, не высказывать, лишний раз не начинать конфликт. Вот когда они хоть что-то выражают, хоть какое-то недовольство, умножайте его смело на два или на три. Скорее всего, он острее недоволен, чем пытается выразить.

И у мужчин часто возникает такое отчаяние: я же ей уже говорил, а она продолжает, значит, все бесполезно. И они опускают руки и отчаиваются. Но мужчины часто выражают недовольство в такой форме, что неочевидно, сколько всего у него накопилось. Поэтому имейте в виду, что за какой-то небольшой и на первый взгляд неважной претензией может скрываться много всего.

2. Ваш мужчина более уязвим и чувствителен к вашему недовольству и критике, чем кажется

Я часто слышу от женщин: он такой толстокожий, ему хоть кол на голове теши, от него все отскакивает, ему плевать. На самом деле абсолютное большинство мужчин, с которыми я работаю как парный терапевт, более уязвимы и более злопамятны, когда слышат что-то негативное о себе от своих женщин.

Это взаимозависимые вещи. Мужчины многое не говорят и хранят внутри, и в том числе поэтому они это очень ясно помнят. Потому что, когда ты выразишь свои эмоции, когда ты их выскажешь, ты остынешь: ты их выплеснул, их нет внутри, они рассеялись, прожиты. Когда ты их замалчиваешь и не высказываешь, они внутри оседают.

Поэтому будьте осознаннее, когда вы говорите что-то вашему мужчине критическое — и особенно такое уничижительное, пренебрежительное. Это ранит его гораздо больше, чем он показывает, скорее всего, если ваш мужчина похож на сотни тех мужчин, с которыми я имела дело по работе.

3. Он не понимает и никогда не поймет, как вам даются дети

Увы, чтобы это понять, нужно иметь такой опыт. Опыт проведения с детьми полдня, пока вы где-то ходите, не помогает осознать, что это значит — когда ты несешь ответственность за ребенка 24/7, когда это маленький ребенок, когда ты подчинен его режиму, вообще полностью ему принадлежишь, вокруг него твоя жизнь кружится.

Мужчина вряд ли может это действительно прочувствовать. И когда вы ждете от него помощи, рассчитываете, что он спешит домой, понимая, как вам тяжело, если у вас маленькие дети, и тоже, как и вы, учитывает режим дня ребенка, когда что-то планирует, и ему настолько же, как и вам, важно вовремя выйти гулять, вовремя вернуться, — скорее всего, тут у вас будут поводы для обид.

Что тут делать? В первую очередь, побольше рассказывать, каково это — быть взрослым, чья жизнь строится вокруг малыша. И еще при любой возможности, как можно чаще и подольше, оставлять ребенка с папой.

