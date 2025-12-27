В 24 из 26 кантонов и так взимают процент с наследства, но по более низким ставкам.

В Швейцарии подведены итоги всенародного референдума, на который был вынесен вопрос об обложении наследства миллионеров крупным налогом. Подавляющее большинство швейцарцев высказалось против. Так провалилась инициатива, призванная сократить разрыв между богатыми и бедными и снизить стоимость жизни в одной из самых «дорогих» стран мира. Референдум прошел на фоне обсуждения во многих европейских странах мер, направленных на уменьшение сверхдоходов богачей, пишет «Независимая газета».

На референдум, инициированный одной из старейших и влиятельных левых политических сил страны, Социал-демократической партией, был вынесен вопрос о введении налога в размере 50 % на унаследованное состояние, в случае если оно превышает 50 млн швейцарских франков (62 млн долл. США). Социал-демократы предлагали направить вырученные таким образом средства на борьбу с изменением климата. Их ждало жестокое разочарование: подавляющее большинство (78 %) швейцарцев высказались на референдуме против предложения партии.

Для страны это не первая попытка заставить сверхбогатых вносить дополнительные отчисления в бюджет. В 2015 году тоже предлагалось обложить налогом большое наследство. Тогда речь шла о 20 % на состояние, превышающее 2 млн швейцарских франков (почти 2,5 млн долл.). За счет дополнительных поступлений в бюджет планировалось увеличить пенсионные выплаты. В 2021 году на референдум было вынесено предложение, которое повысило бы сборы для доходов физических лиц с капитала (это, например, доход от процентов по вкладам, дивидендов по акциям или арендной платы от сдачи имущества в аренду и др.). Оба раза дело дошло до всенародного голосования, на которых обе инициативы были убедительно отвергнуты.

Казалось бы, должно быть наоборот. Сторонники увеличения налогов на богатых разъясняют с цифрами в руках, что чем больше миллионеры и миллиардеры платят, тем меньше цены на все. Швейцария известна своей дороговизной, на которую жалуются не только туристы, но и местные жители. Вместе с тем всякий раз оказывается, что минусы налогов на сверхбогатство перевешивают возможные плюсы. Минусов, как разъясняли в правительстве Швейцарии и ряде партий, выступивших против нынешнего референдума, много.

Во-первых, это снижение инвестиционной привлекательности страны. Пусть новые налоги и будут приносить доход в бюджет, существуют опасения, что его размеры окажутся в разы ниже, если крупный капитал начнет покидать страну. В такой ситуации для швейцарцев гораздо надежнее выглядит сохранение существующих налоговых правил. Во-вторых, минусом выглядит и предлагаемое социал-демократами целевое назначение сборов с богачей.

Многие швейцарцы голосовали против из-за несогласия с дополнительными тратами на борьбу с изменением климата или повышение пенсий.

В-третьих, сопротивление введению федеральных налогов идет со стороны кантонов – государственно-территориальных единиц Швейцарии. Они пользуются высокой налоговой автономией, поэтому болезненно воспринимают идею введения дополнительных общих сборов с населения. В 24 из 26 кантонов и так взимаются налоги с наследства, но по более низким ставкам, чем предлагают социал-демократы.

Наконец, четвертое – миграционный вопрос. В стране около 30 % населения – мигранты, зачастую в первом поколении. Тем не менее высокая стоимость жизни и препятствия в получении разрешения на длительное пребывание в Швейцарии обеспечивают и высокий уровень обратной миграции – процесса возвращения переселенцев на родину или в страну прежнего проживания. Таким образом, осесть в Швейцарии могут лишь изначально хорошо обеспеченные иностранцы или те, кому удалось найти высокооплачиваемую работу.

По данным Федерального агентства статистики страны за 2023 год, большая часть мигрантов – это выходцы из европейских стран. Среди них высока доля немцев, французов, итальянцев и португальцев. Самой большой группой мигрантов являются украинцы, но рост их числа вызван российско-украинским конфликтом, по окончании которого, как надеются многие швейцарцы, украинцы уедут домой.