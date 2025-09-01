Южнокорейский рэпер Psy, исполнивший хит Gangnam Style, оказался под следствием

Южнокорейский певец и рэпер Psy, получивший мировую известность после выхода хита Gangnam Style в 2012 году, оказался под следствием. Артист подозревается в нарушении медицинского законодательства. Якобы он на протяжении нескольких лет получал рецептурные препараты без очных визитов к врачу, а лекарства забирали его помощники.

Расследование в Сеуле началось после поступившего сигнала о возможных нарушениях. Полицейские обратили внимание на подозрительные рецепты, выписанные на имя Пака Чжэ Сана (настоящее имя Psy), в одной из университетских клиник. В рамках проверки были изъяты медицинские документы, а сам исполнитель и его лечащий врач стали фигурантами дела.

Как выяснилось, с 2022 года Psy регулярно получал препараты, относящиеся к категории психотропных средств, под строгим контролем из-за высокого риска зависимости. Согласно южнокорейскому законодательству, такие лекарства могут быть выписаны только после личного осмотра, а выдача по доверенности крайне ограничена и возможна лишь при экстренных обстоятельствах.

В агентстве исполнителя объяснили, что у него диагностировано хроническое расстройство сна, и он принимает медикаменты по назначению врача. Однако в ряде случаев, по словам представителей компании, препараты действительно получали третьи лица, что они признали как допущение ошибки.

Между тем, врач Psy отвергает обвинения, утверждая, что лечение проводилось дистанционно, в том числе в период пандемии и при плотном графике артиста. Тем не менее, подобный формат выписки рецептов может считаться незаконным, если не оформлен должным образом.

Ситуация с участием звезды второй волны k-pop вызвала широкий общественный резонанс. Несмотря на то, что за последние годы популярность исполнителя несколько снизилась, его имя по-прежнему ассоциируется с глобальным успехом. Скандал может повлиять как на репутацию самого артиста, так и на его продюсерский лейбл P Nation.

Сейчас расследование продолжается. По его итогам может быть принято решение о возбуждении уголовного дела в том числе против Psy или вынесении административного наказания.