Как организовать гардеробную в небольшой квартире: советы дизайнера

Отдельная гардеробная комната — всегда большой плюс в сравнении с обычным шкафом. Если в стандартной планировке квартиры, даже небольшой, есть отдельное помещение или хотя бы ниша, которую можно организовать под гардероб, то вы настоящий счастливчик! Если же ее нет, дизайнер интерьеров Елена Безрученко рассказала, как выделить место под собственную гардеробную комнату и как правильно все в ней организовать.

Спальная комната

Для начала трезво оцените возможности планировки квартиры и определите места, которые могут стать будущим гардеробом. Так, в спальной комнате прямоугольной формы можно выделить место под гардероб, если остается место для полноценного шкафа и широкого прохода. Его достаточно отделить перегородкой, так помещение спальни станет гармоничней, без загромождения лишней мебелью.

«Также можно отделить часть комнаты под открытое пространство гардероба, зонировав проемом или раздвижными дверцами. В таком случае гардеробные шкафы лучше сделать закрытыми», — советует дизайнер.

Коридор

В коридоре или прихожей незначительная перепланировка со смещением простенка вовнутрь комнаты позволит выделить нишу под систему хранения. «Чтобы не терять место на дополнительные двери и выстроенные перегородки, зонирование можно устроить с помощью стеклянной перегородки на металлическом каркасе. Если гардероб в нише, то тяжелыми портьерами легко сделать зонирование, последнее часто используют в общественных пространствах», — рассказывает Елена.

Определитесь с объемом вещей

Для грамотной организации системы хранения необходимо заранее продумать, что именно будет находиться в гардеробной, начиная от повседневных или сезонных вещей, заканчивая чемоданами и бытовой техникой. Так вы поймете, сколько нужно предусмотреть полок, вешало, оставить места на антресоли для габаритных вещей. «Помимо полок и вешало нужно продумать ящики или комод и место для аксессуаров. Высоту помещения используйте по максимуму и полки продумывайте до самого потолка», — рекомендует наш эксперт.

В зависимости от геометрии гардеробная может быть линейная — вдоль одной стены, Г-образная по длинной стене с поворотом на короткую, П-образная — с трех сторон. В просторных помещениях хорошо работает параллельная расстановка и по всем четырем сторонам. Место для входной двери должно быть свободным.

Материал гардеробной

После того, как определили объем вещей, выбираем материал, из которого сделана сама гардеробная. Елена: «Сейчас на рынке есть готовые модульные металлические гардеробные системы, которые собираются достаточно быстро по запросу под конкретное наполнение и помещение. Они крепятся на стену на направляющих, на них навешиваются комплектующие, тем самым гардероб остается достаточно мобильным: в любой момент полки и корзинки можно переставить, поменять местами».

Еще один вариант — корпусная мебель. Ее можно подобрать под стилистику помещения, точно в размер отведенного пространства. «Если вы организовываете новое помещение под гардероб, то не забудьте провести в него дополнительно электрику: свет, розетки. Основной свет должен быть ярким, чтобы не затруднялся поиск вещей, лучше сразу продумать и подсветку полок. Также важно отвести место под зеркало, желательно в пол, чтобы полностью оценить свой образ», — рекомендует специалист.