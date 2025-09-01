Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Как организовать гардеробную в небольшой квартире: советы дизайнера 0 427

Люблю!
Дата публикации: 01.09.2025
womanhit
Как организовать гардеробную в небольшой квартире: советы дизайнера

Отдельная гардеробная комната — всегда большой плюс в сравнении с обычным шкафом. Если в стандартной планировке квартиры, даже небольшой, есть отдельное помещение или хотя бы ниша, которую можно организовать под гардероб, то вы настоящий счастливчик! Если же ее нет, дизайнер интерьеров Елена Безрученко рассказала, как выделить место под собственную гардеробную комнату и как правильно все в ней организовать.

Спальная комната

Для начала трезво оцените возможности планировки квартиры и определите места, которые могут стать будущим гардеробом. Так, в спальной комнате прямоугольной формы можно выделить место под гардероб, если остается место для полноценного шкафа и широкого прохода. Его достаточно отделить перегородкой, так помещение спальни станет гармоничней, без загромождения лишней мебелью.

«Также можно отделить часть комнаты под открытое пространство гардероба, зонировав проемом или раздвижными дверцами. В таком случае гардеробные шкафы лучше сделать закрытыми», — советует дизайнер.

Коридор

В коридоре или прихожей незначительная перепланировка со смещением простенка вовнутрь комнаты позволит выделить нишу под систему хранения. «Чтобы не терять место на дополнительные двери и выстроенные перегородки, зонирование можно устроить с помощью стеклянной перегородки на металлическом каркасе. Если гардероб в нише, то тяжелыми портьерами легко сделать зонирование, последнее часто используют в общественных пространствах», — рассказывает Елена.

Определитесь с объемом вещей

Для грамотной организации системы хранения необходимо заранее продумать, что именно будет находиться в гардеробной, начиная от повседневных или сезонных вещей, заканчивая чемоданами и бытовой техникой. Так вы поймете, сколько нужно предусмотреть полок, вешало, оставить места на антресоли для габаритных вещей. «Помимо полок и вешало нужно продумать ящики или комод и место для аксессуаров. Высоту помещения используйте по максимуму и полки продумывайте до самого потолка», — рекомендует наш эксперт.

В зависимости от геометрии гардеробная может быть линейная — вдоль одной стены, Г-образная по длинной стене с поворотом на короткую, П-образная — с трех сторон. В просторных помещениях хорошо работает параллельная расстановка и по всем четырем сторонам. Место для входной двери должно быть свободным.

Материал гардеробной

После того, как определили объем вещей, выбираем материал, из которого сделана сама гардеробная. Елена: «Сейчас на рынке есть готовые модульные металлические гардеробные системы, которые собираются достаточно быстро по запросу под конкретное наполнение и помещение. Они крепятся на стену на направляющих, на них навешиваются комплектующие, тем самым гардероб остается достаточно мобильным: в любой момент полки и корзинки можно переставить, поменять местами».

Еще один вариант — корпусная мебель. Ее можно подобрать под стилистику помещения, точно в размер отведенного пространства. «Если вы организовываете новое помещение под гардероб, то не забудьте провести в него дополнительно электрику: свет, розетки. Основной свет должен быть ярким, чтобы не затруднялся поиск вещей, лучше сразу продумать и подсветку полок. Также важно отвести место под зеркало, желательно в пол, чтобы полностью оценить свой образ», — рекомендует специалист.

Читайте нас также:
#дом #интерьер
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета
Опасна ли сушка волос феном? Разбираем плюсы и минусы
Опасна ли сушка волос феном? Разбираем плюсы и минусы
«Не отпускает»: почему некоторые расставания «болят» годами, и что это говорит о вас
«Не отпускает»: почему некоторые расставания «болят» годами, и что это говорит о вас
Любовь и стиль: Ричард Гир и его супруга покорили Милан
Любовь и стиль: Ричард Гир и его супруга покорили Милан 127
Необычные симптомы сердечной болезни: от усталости до чихания
Необычные симптомы сердечной болезни: от усталости до чихания 137
Яркость, слои и деним: чем запомнилась миланская неделя моды SS26
Яркость, слои и деним: чем запомнилась миланская неделя моды SS26 106
Опасные соседи для вашего смартфона
Опасные соседи для вашего смартфона 151

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

скриншот Facebook.com
Политика
«Бедняжка, чего нос опустил!?» Грустного Кариньша на велосипеде высмеяли в соцсетях 59
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной
Техно
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной 41
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить
Люблю!
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить 49
Могучее изделие подняло дух украинцев. Иконка видео
В мире
Украинский подводный дрон TLK-1000 угрожает Крымскому мосту и базам ЧФ 69
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета
Люблю!
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета 78
Прислушивается к советам - Силиня с Рютте на короткой ноге
Политика
Прислушивается к советам - Силиня с Рютте на короткой ноге 71
скриншот Facebook.com
Политика
«Бедняжка, чего нос опустил!?» Грустного Кариньша на велосипеде высмеяли в соцсетях 59
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной
Техно
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной 41
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить
Люблю!
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить 49

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео