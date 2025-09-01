Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Какие продукты должны быть в рационе осенью - рассказывает нутрициолог 0 190

Люблю!
Дата публикации: 01.09.2025
24health
Какие продукты должны быть в рационе осенью - рассказывает нутрициолог
ФОТО: Freepik

Осень традиционно ассоциируется с простудами и хандрой. Дни становятся короче, меньше солнечных дней, температура воздуха снижается, за окном – серый и унылый пейзаж. Впереди долгая холодная зима, отсутствие солнышка и стрессы – всё это требует больших затрат сил и энергии.

Именно поэтому именно сейчас следует обратить внимание на свой рацион, чтобы организм получил достаточно витаминов. Так каким должно быть осеннее меню? Рассказывает нутрициолог Снежана Кавриго.

Запасаемся витаминами

Осень – время сбора урожая. И их разнообразие позволяет с легкостью составить полноценное меню на каждый день. Можно и нужно есть все созревшие корнеплоды, овощи и фрукты. В ежедневном рационе должны присутствовать и такие продукты осеннего сезона, как орехи, цельные зёрна, корнеплоды, бобы, масла (топлёное масло гхи, оливковое, тыквенное, кунжутное), а также молочные продукты.

Необходимо уделить внимание и витамину D. Чтобы пополнить его запасы, следует покупать и есть продукты, богатые этим витамином: жирную рыбу, сливочное масло, 10 г которого в сутки для здоровья будет достаточно. Либо предусмотреть дополнительный прием этого витамина в таблетках.

Снежана Кавриго:

– Когда на улице начинает холодать, конечно, стоит пересмотреть свой рацион, чтобы подготовить свой организм к зиме, но каких-либо кардинальных изменений он не требует. В меню должно быть как можно больше овощей и фруктов. В рацион следует ввести белковую пищу, так как в жаркие летние дни мясо, как правило, усваивается тяжелее. Лучше выбирать белое мясо или дичь: курицу, индейку, цесарку, утку.

Укрепляем иммунную систему

Чтобы поддержать иммунитет, наш эксперт советует обратить внимание на следующие продукты:

  • лимоны;

  • варёные или тушёные яблоки;

  • миндаль;

  • красную свёклу;

  • сладкий картофель (батат);

  • мускатную тыкву.

В этот период можно побаловать себя и сладкими осенними фруктами, но не стоит забывать о мере:

  • абрикосы;

  • арбуз;

  • ананасы;

  • дыни;

  • спелые сливы;

  • инжир.

Для поддержания иммунитета рекомендуется пить тёплые напитки, например, отвар шиповника, облепиховый чай, напитки с имбирём и другие.

Поднимаем настроение

Чтобы чувствовать себя бодрым и энергичным в течение всего дня, необходимо правильно питаться. Существует ряд продуктов, отмечает собеседница, которые обладают тонизирующим действием и повышают уровень энергии.

Овсянка содержит медленно усваиваемые углеводы, которые постепенно высвобождают энергию в организме.

Фрукты и ягоды содержат природные сахара, которые быстро высвобождают энергию в организме. Они также богаты витаминами и минералами, которые помогают поддерживать здоровье и энергию.

Орехи и семена богаты белком, жирными кислотами и витаминами, которые помогают бороться со стрессом и улучшают настроение.

Рыба и морепродукты содержат белок, жирные кислоты, витамины и минералы, которые помогают улучшить функционирование мозга и повысить уровень энергии.

Кофе и чай содержат кофеин, который помогает повысить уровень энергии и сосредоточенности. Однако не рекомендуется употреблять большое количество кофеина, так как это может привести к негативным последствиям.

– Помните, что умеренное употребление продуктов является ключом к здоровому питанию и повышению энергии, предупреждает эксперт.

Специи для вкуса и здоровья

Чтобы согреваться в холодное время года, нужно запастись «согревающими» приправами. Зачастую осенью очень популярен мускатный орех – его используют для выпечки, приготовления супов или овощного рагу.

– Конечно же, список осенних приправ не будет полным без корицы, гвоздики, имбиря. Имбирь способен убивать бактерии и инфекции, а также укреплять иммунитет. В сушеном виде его можно добавлять в горячие напитки, блюда из мяса и рыбы, маринады и соусы. Также стоит присмотреться к куркуме – она настоящий источник витаминов, очищает организм и улучшает кровообращение. Добавлять ее можно практически в любое блюдо: супы, овощные рагу, мясные и рыбные блюда, карри, каши, - говорит Снежана Кавриго.

Варка, тушение или запекание

Самый полезный и оптимальный способ приготовления пищи – это приготовление на пару. Только при обработке на пару продукты сохраняют все свои полезные свойства, а также вкус, цвет и форму. На пару можно и нужно готовить без масла – минус ненужные калории.

Топ продуктов для осени

Тыква. Источник карнитина, витамина К и Т. Тыква наполняет организм энергией, оказывает стимулирующее действие на работу мозга, нормализует обмен веществ. Благодаря высокому содержанию витамина Т этот овощ способствует усвоению тяжелой пищи и разгружает печень.

Более того, в тыкве содержатся витамины группы В, РР, Е, С, антиоксиданты, микроэлементы, железо, магний, калий, фосфор и клетчатка. В тыквенных семечках и масле много полиненасыщенных жирных кислот, микроэлементов, цинка. Они обладают желчегонным эффектом, что способствует выведению продуктов метаболизма из печени и нормализации липидного обмена.

Репа. Содержит витамины А, С, Е, РР, К и группы В, кальций, марганец, магний, фосфор, железо, натрий, йод. Также в репе много клетчатки, которая нормализует пищеварение и стимулирует перистальтику кишечника. Репа славится своими противогрибковыми и антибактериальными свойствами.

Облепиха. Эти ягоды содержат аскорбиновую кислоту, полезные свойства которой стимулируют иммунитет, повышают эластичность сосудов, способствуют выделению желчи, убирают воспаление, улучшают пищеварение. Облепиховое масло содержит каротиноиды, флавоноиды, витамины Е и F, железо, марганец, медь.

Несмотря на свои полезные качества, у облепихи есть противопоказания. Например, с осторожностью ее следует употреблять людям с патологиями печени, поджелудочной железы и желчного пузыря.

Груша. Этот сладкий плод богат кремнием, железом, кобальтом и медью, клетчаткой. Более того, груши усиливают защитные функции организма, помогают бороться с усталостью.

Клюква. Содержит витамины A, B, C, E. Кроме того, клюква может «похвастаться» наличием лимонной, яблочной и салициловой кислот, а также калия, кальция, магния, марганца и фосфора. Ягоды клюквы обладают мягким мочегонным действием, славятся своими бактерицидными и антисептическими свойствами. Благодаря этому клюква полезна при лечении и профилактики простуды и других острых респираторных заболеваний, болезней почек и мочевыводящих путей.

Цветная капуста. Она содержит в несколько раз больше витамина С по сравнению с белокочанной. Кроме того, ее состав богат веществами, обладающими противовоспалительным и антиканцерогенным эффектом. Можно сказать, что цветная капуста – настоящий кладезь полезных веществ. Благодаря этому она предотвращает заболевания сердечно-сосудистой системы, улучшает работу мозга и печени, способствует сжиганию жира, снижает уровень холестерина и укрепляет сосуды.

Болгарский перец. В его составе также много витамина С, а также содержится калий и магний, витамин В6, который улучшает работу кроветворной системы.

Яблоки. В них много витаминов, флавоноидов, антиоксидантов, а в семечках – йода. Яблоки показаны при повышенном холестерине и для улучшения иммунитета.

Читайте нас также:
#полезная еда
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета
Опасна ли сушка волос феном? Разбираем плюсы и минусы
Опасна ли сушка волос феном? Разбираем плюсы и минусы
«Не отпускает»: почему некоторые расставания «болят» годами, и что это говорит о вас
«Не отпускает»: почему некоторые расставания «болят» годами, и что это говорит о вас
Любовь и стиль: Ричард Гир и его супруга покорили Милан
Любовь и стиль: Ричард Гир и его супруга покорили Милан 127
Необычные симптомы сердечной болезни: от усталости до чихания
Необычные симптомы сердечной болезни: от усталости до чихания 137
Яркость, слои и деним: чем запомнилась миланская неделя моды SS26
Яркость, слои и деним: чем запомнилась миланская неделя моды SS26 106
Опасные соседи для вашего смартфона
Опасные соседи для вашего смартфона 151

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

скриншот Facebook.com
Политика
«Бедняжка, чего нос опустил!?» Грустного Кариньша на велосипеде высмеяли в соцсетях 60
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной
Техно
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной 41
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить
Люблю!
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить 49
Могучее изделие подняло дух украинцев. Иконка видео
В мире
Украинский подводный дрон TLK-1000 угрожает Крымскому мосту и базам ЧФ 69
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета
Люблю!
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета 78
Прислушивается к советам - Силиня с Рютте на короткой ноге
Политика
Прислушивается к советам - Силиня с Рютте на короткой ноге 71
скриншот Facebook.com
Политика
«Бедняжка, чего нос опустил!?» Грустного Кариньша на велосипеде высмеяли в соцсетях 60
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной
Техно
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной 41
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить
Люблю!
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить 49

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео